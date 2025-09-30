混合办公折中方案：帮助公司与员工达成互利共赢

这样的困难真实存在：你想居家办公，但老板却希望你可以像疫情前一样回到办公室办公。虽然现在很多研究认为居家办公具有各种好处，但也有一些证据表明办公室办公具有的种种优势。
这就是太阳能编辑卡米·图尔基在试图说服老板让他在家工作时面临的挑战。
“居家办公非常棒，不仅环保，可以减少交通拥堵，而且还能大幅削减燃油费，但这还不足以说服我的老板，”Kami 说。
“我的老板实际上引用了哈佛大学的一些研究，这些研究声称人们在睡觉的地方工作时无法正常工作，这是因为许多可能导致抑郁的心理因素——我怎么能赢得这场争论？”
其实，居家办公的利与弊并不是非黑即白。
幸运的是，Kami 的老板同意做出让步，允许 Kami 每周3天在办公室办公，2天居家办公。
这种设置被称为混合办公室，是家庭和公司办公室的完美融合！ 这对你意味着什么？
如果你现在正因老板不同意而无法远程办公，那么混合办公对你们双方来说就是个不错的折中方案，就像 Kami 和他的老板一样。
但首先，等等...什么是混合办公室？
混合办公模式允许员工灵活选择在公司和家庭办公室办公。
公司可以制定混合办公时间表，明确规定员工需要在办公室办公的日期和时间；公司也可以让员工完全自主地选择自己的工作时间和地点。
哈佛商学院的一位教授最近预测，疫情后混合办公室设置后，每周9点至5点�的工作将变成 “3-2-2”。 在这种情况下，员工将在家工作三天，在办公室工作两天。
“3-2-2”混合办公模式也可以是每周三天在办公室办公、两天居家办公。这一折中方案旨在让企业和员工共同努力，从而在办公室办公和居家办公之间取得平衡。
怎样说服老板？从正确的心态开始。
说服老板建立混合办公室之前，你必须要知道老板并不是想为难你。正确的心态和态度可以创造奇迹。
“你的态度是成功的关键。如果你认为事情会很困难，那么解决问题、克服逆境就会变得更加容易，而且你会对自己的工作充满热情，更加享受自己的工作。” – Nick Saban
你的老板可能也处境艰难！ 他们的客户和员工需要随时与他们面对面接触，因此，他们必须待在办公室才能随时待命。 因此，他们对你也有同样的期望。 先站在老板的立场上，保持积极的心态。
做好准备工作 – 这甚至也可以远程完成！
如果想让自己或他人采取混合办公模式，首先需要了解和界定哪些工作可以在家完成，哪些工作需要到办公室通过面对面的互动来完成。
仔细想一想，什么工作可以在家完成，什么工作需要到办公室完成，然后将其记下来。
很久以前，大多数工作都需要在工作现场完成。但由于数字时代的兴起，再加上视频会议软件（如 zoom）、远程桌面软件（如 Splashtop）、团队协作软件（如 ProofHub、Slack、Google Drive、Confluence、Microsoft）等工具纷纷涌现，我们的工作方式彻底改变，现在许多工作都可以远程完成。
有了所有这些新技术来促进工作，我们可以在家里完成更多的任务。 深思熟虑地想好所有这些然后把��它们写下来，让自己和你的老板清楚地知道你在家能做什么和不能做什么。
混合远程办公模式对老板有什么好处？
在与老板讨论切换混合办公模式前，你应该清楚地知道，混合办公可以为公司带来哪些好处。
以下两个主要优势或有助于扭转局势。
1. 提高工作效率
长期以来，人们一直担心，远程办公的员工可能会因为缺少监督而容易分心。这可能也是你的老板关心的问题。
然而，许多研究均已证明这一观点是错误的。研究发现，远程办公人员实际上比工作日整天都呆在办公室办公的同事效率更高，因为居家办公的干扰更少，通勤时间也更短。
混合办公模式适用于已确定的可以远程完成的工作。而且，一旦出现极端天气、新冠疫情等流行病或发生其他无法到办公室办公的重大事故，混合办公模式则可以确保公司经营的连续性。
也就是说，综合考虑所有因素，可以发现混合办公能够提高员工的工作效率，这对老板来说百利而无一害。
2. 降低运营成本
混合远程办公模式可以显著降低企业运营成本。
当然，显而易见的是，采用混合办公模式的公司不再需要购买或租用大型办公空间，因为员工只有一半的时间在办公室办公。
此外，由于远程协作者每周有几天在家而不是办公室，因此使用混合办公人员还可以减少取暖和制冷费用。 因此，无需每周 5 天运行空调或加热器。
混合办公需要什么技术？
VPN 是传统的混合办公室部署技术，但人们发现使用 VPN 部署的成本高、速度慢且操作复杂。
“远程访问软件 + 家庭设备”是更好的混合办公部署方案。
可用于混合办公的 Splashtop 等远程访问软件不仅易于设置、连接速度超快，而且支持所有操作系统、价格优惠。
以下是使用 Splashtop 部署混合办公室的方法：
第1步：免费试用 Splashtop 或立即订购，订购价格为¥43/月。
第 2 步-在您的办公室计算机和设备上安装 Splashtop 流媒体播放器。
步骤3-在您的家庭设备上安装商业应用程序，可以是您的个人家用笔记本电脑、平板电脑，甚至是智能手机。
完成，一切准备就绪！您现在可以在自己的家庭设备上使用 Business 应用程序发起远程连接，然后在家中访问办公室计算机和文件 – 就像您在办公室一样。
观看以下高级演示视频，或免费试用该软件以进行体验。
以上视频涵盖了许多内容！我们希望可以为您提供一些指导，或者至少可以帮您开启混合办公。