Mark Lee谈居家办公安全优先级

在家工作的文明同已经不存在了：现在您如何增加安全性？
危机有一种快速转移优先事项的方法。当新冠肺炎大流行病袭来时，原本期望其工人出现在特定地点做工作的公司突然间陷入混乱，使大多数或所有雇员都可以在家工作。
以前的沉默寡言公司可能曾允许人们在家工作—对公司安全的恐惧，对视力不佳的员工会感到厌烦，对所涉及技术的生产力降低，实际质疑的担心—被新冠肺炎大流行危机所抛弃了。
就这样，在家工作的精灵从瓶中射出...... 有趣的是，公司可能并不热衷于把它塞回瓶子里，即使他们可以。
这就是为什么⬇
生产率不仅没有崩溃，而且在许多情况下实际上比以前更高。
人们可以在不同时区或轮班访问它们，从而昂贵地使用高端工作站等现场资源，例如24/7。
更少的现场员工意味着公司可以降低设备成本。
工人们减少了通勤时间和成本，这也对环境产生了积极影响。
公司会发现，吸引和留住工人（尤其是千禧一代）更容易，他们欣赏在家中工作带来的更大工作/生活平衡。
居家办公的安全性落后了吗？
急于在危机情况下实施居家办公的策略时，许多组织没有优先考虑重要基础架构和安全问题的奢望。他们经常求助于虚拟专用网络（VPN），Microsoft RDP（远程桌面协议）或虚拟网络计算（VNC），这些都是众所周知的，尤其是快速实现，配置，管理和扩展，既困难又耗时。或者他们采用了各种视频会议和协作工具，而这些工具还没有完全审查安全性和隐私问题。现在看来在家工作可能会成为一种新规范，现在该退后一步，重新审视远程工作基础架构和工具，以确保它们可以长期发挥所需的性能。
＃1优先级必须是安全性。
已经，对隐私和安全的担忧导致包括特斯拉在内的学校和公司禁止使用Zoom视频会议。虽然VPN大肆宣传其安全功能，但实际上VPN安全性取决于公司发放的设备以及基础设施和软件的手动更新。2020年3月，美国国土安全部 (DHS) 警告：“由于VPN是24/7持续运行的，组织更不容易及时更新最新的安全更新和补丁。”
简单来说，认为VPN是让员工居家办公的最佳方式实际上是错误的。危险地错误。事实上，传统VPN从未为远程桌面访问设计或优化。
我们有什么选择？
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Mark Lee,
Splashtop Inc CEO