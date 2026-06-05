分布式办公为 MSP 创造新机遇

采用分布式办公时，中小企业需要专家指导和持续帮助。继续阅读，了解 MSP 的巨大机遇。
在回顾 (ISC)² 最新发布的“网络安全劳动力研究”中的数据时发现，中小型企业（SMB）显然在2022年面临着重大挑战，需要托管服务提供商（MSP）为其提供生命线，甚至是帮助热线。
预算不足、时间不充分以及 IT 人员短缺仍然是中小企业面临的最大挑战。目前，随着远程办公和弹性办公成为“常态”，网络安全威胁日益扩大，企业需要专家指导和持续帮助。这一切都使 MSP 市场的时机开始成熟。
打开 MSP 市场的两个完美工具：网络安全与高效远程协作
网络安全：根据“网络安全劳动力研究”，全球网络安全专业人员仍然短缺约270万人次。即使中小企业希望并且能够招聘到一两名网络安全专业人员，这些雇员的薪水也相当高，高到会让中小企业在预算上不堪重负。根据“Verizon 2021年数据泄露调查报告”，我们首先需要这一事实：100%的中小型企业（员工人数多于100人）在2020年和2021年成为网络攻击的目标。
要强调的是，您的 MSP 服务也可以使您成为 MSSP（托管安全服务提供商）。要明确的一点是，您的潜在客户今明两年很可能再次遇到与您每天代表客户处理的网络安全问题完全相同的问题。
高效远程协作：第二个工具是高效远程协作，这是实现向完全远程办公解决方案过渡的关键一步。但您需要了解的事实是，中小企业为“战胜”新冠疫情而采用的应急解决方案不一定安全高效、价格合理。作为现代 MSP，您需要了解如何将多个孤立的产品组合成统一的解决方案，从而让您的建议更有价值。您可以向几乎所有 SMB 展示显著提升效率并节省时间的各种措施。
一旦某个工具让您首次成功完成了重要的潜在客户会议，必然会触及以下5个关键因素，任何 SMB 高管都会为此激动不已。
MSP 吸引中小企业的5个关键因素
1. 咨询建议
许多中小企业没有正式的 IT 部门。TruMethods 总裁 Gary Pica 在最近的 Redmond Channel Partner 文章中写道：“中小企业需要了解业务和技术、能够提出正确建议的人，这样企业管理层就会将技术视为投资，而不仅仅是支出项目。”
企业管理层对于快速审查组织和高级流程这一咨询建议反应良好。随后提出的具体建议，让中小企业了解如何在利用 MSP 服务或 SaaS 解决方案组合的同时解放（或避免雇佣额外的）内部 IT 人员。
2. 主流（特定行业）SaaS 产品和集成相关专业知识
中小企业想要获得主流应用程序，并希望其能够协同运作，以简化各个部门的工作流程。由于缺乏内部专业知识，许多企业依赖合作伙伴来管理自己的 ERP、CRM、电子商务以及聚焦行业的应用程序。企业需要 MSP 来将这一切进行整合。
提示：拥有尽可能多的解决方案认证，对于寻求指导的潜在客户更具吸引力。
3. 希望能够成为 IT 部门的延伸
中小企业需要 MSP 可以管理各种提供商和解决方案。例如，MSP 可以充当中小企业与其电子商务和 ERP 解决方案提供商之间的联络人。中小企业需要您可以为各种解决方案管理升级并确保快速处理错误修复，同时不会影响内部 IT 人员。
如果您还无法测量此类服务可以节省的时间，则应尽快采取这一措施。MSP 可以帮助持续销售并保留客户，可以准确地向每个客户展示您为其节省的时间和精力，而无需用户采用旧方式管理各种供应商和解决方案。
4. 快速的响应能力
借助全球化的客户、合作伙伴以及云端解决方案，中小企业认识到他们需要的是全天候按需服务。无论您要将快速响应服务纳入到“内部 IT 的延伸”服务中还是将其作为单独的服务，中小企业都非常愿意与您合作。
您提供的服务应具备不同的服务级别选项，例如1小时电子邮件回复、立即实时（第1阶段）联系帮助台人员、一小时内提供实时的第2阶段帮助等。采取这一措施旨在让您的潜在客户感觉自己可以在任何情况下得到帮助。
5. 节约成本并持续改进
要强调您可以提供的服务在各个方面的人员成本。不要一概而论，而要制定具体的成本预测。
为您的目标潜在客户群制定最为常见的方案，并在所有领域设法节约成本。其中包括停机时间、销售损失、工资、可以引入的新解决方案的效率等。时间紧迫的中小企业管理层会非常欣赏这些远见和专业知识。
抓住分布式办公这一机遇
当今市场处于动荡之中，充满不确定性，创意团队迅猛发展。中小企业正面临的挑战对 MSP 而言独一无二。MSP 有很多机会可以进军广阔的中小企业市场。以上5个机会只是冰山一角。