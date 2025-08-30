Splashtop Classroom 现已可用于 iPhone

现在，学生可以加入 Splashtop Classroom 屏幕共享会话，并从他们的 iPhone 协作课程内容！
Splashtop Classroom for iPhone 现已在 iTunes 商店中提供！借助这个免费的应用程序，学生可以通过自己的 iPhone 加入老师的屏幕共享会话。此最新版本扩展了 Splashtop Classroom 广泛的设备支持，现在涵盖 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome Web 浏览器。
什么是 Splashtop Classroom？
Splashtop Classroom 是一款适用于教师和学生的远程控制和屏幕共享解决方案，可提高课堂参与度。教师可以从 iPad 或 Android 设备连接和控制班级的 Windows/Mac 计算机。这样，教师就可以从讲台上解放出来，在仍然控制班级计算机的情况下与全班互动。
教师还可以将课堂计算机屏幕（有音频）共享到每个学生的 iPad、Chromebook、PC、Mac 和现在的 iPhone 设备上。这可以提高学生的参与度和互动性。然后，学生可以直接从自己的设备查看、控制和注释课程内容。
借助全新 Splashtop Classroom for iPhone 应用程序，使用 iPhone 的学生可以使用唯一代码或扫描教师在其屏幕上显示的二维码来加入教师的屏幕共享会话。连接后，学生将能够在��自己的 iPhone 上实时查看教师屏幕。然后，教师可以将控制权交给学生，方便他们演示甚至注释课程内容。
Splashtop Classroom for iPhone 现已提供
Splashtop Classroom 非常适合 1:1 和自带设备 (BYOD) 计划！教师可以将控制权交给学生，让他们与班上其他同学探索和交流他们的想法，而无需离开座位。甚至是要求最高的多媒体应用程序也可以立即共享，并提供出色的用户体验。如果您已经是 Splashtop Classroom 用户，请立即前往 iTunes 商店下载 Splashtop Classroom 应用程序！
对 Splashtop Classroom 感兴趣吗？
Splashtop Classroom 是学区、教师、大学和商业组织的理想解决方案。您可以立即免费试用。无需信用卡或承诺。