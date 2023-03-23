最佳AeroAdmin替代品-Splashtop Business Access

Splashtop 是针对个人和企业的最佳远程桌面软件。与类似的 AeroAdmin 软件包相比，Splashtop 成本更低，功能更多。

Splashtop 被成千上万的企业使用，支持员工从自己的设备远程访问办公计算机。除了快速和安全优势之外，Splashtop 的成本还低于 TeamViewer 和 AeroAdmin 等其他工具。

以下介绍为何 Splashtop Business Access 是替代 AeroAdmin 各个软件包进行远程工作的最佳选择。

Splashtop 与 AeroAdmin 免费版

如果您打算使用远程桌面软件进行远程工作，那么最好不要使用 AeroAdmin 免费版软件包。虽然这款产品确实宣称可以用于商业用途，但存在一些影响生产率的限制：

每个 ID 的连接时间限制为每月 17 小时。

免费版有广告和闪屏。

不支持文件传输。

另一方面，Splashtop Business Access 赋予您对计算机的无限远程访问，并提供所需的主要功能，包括拖放式文件传输。

Splashtop 对比 AeroAdmin Pro

Splashtop Business Access Pro 和 AeroAdmin Pro 的价格几乎完全相同。但是，AeroAdmin Pro 缺少 Splashtop Business Access Pro 中提供的一项非常重要的功能。

日志记录或会话报告可让您登录您的用户在应用中的活动。使用 Splashtop，您将看到有关远程连接、文件传输、使用的设备等方面的日志。会话报告在 AeroAdmin Pro 中不可用。对于想要为了合规性、审计和安全性而保留日志的帐户所有者而言，这是一项重要功能。

Splashtop 对比 AeroAdmin Business

Splashtop Business Access Pro 的起价为每用户每年 CN¥693 ，与 AeroAdmin Business 软件包（起价为每用户每年$119.90）相比，订购成本更低。

Splashtop Business Access Pro 胜过 AeroAdmin Business 之处在于中央管理访问功能。

对于具有多个用户的帐户，Splashtop 帐户所有者可以设置他们的每位用户的访问权限，以控制哪些用户可以访问哪些计算机。该功能在 AeroAdmin Business 中不可用。要通过 AeroAdmin 使用该功能，您需要购买其最贵的软件包 AeroAdmin Corporate。

Splashtop 对比 AeroAdmin Corporate

在功能方面，AeroAdmin Corporate 与 Splashtop Business Access Pro 非常接近。但是，Splashtop 起价为 CN¥693 /年，而 AeroAdmin Corporate 软件包起价为$139.90/年。Splashtop 每年能为您节省一大笔费用！

快速浏览：Splashtop 对比 AeroAdmin 定价

同样，要获得 Splashtop Business Access Pro 中的大多数功能，您必须获得 AeroAdmin 的 Business 或 Corporate 软件包。以下是这两个软件包之间的价格比较：

此外，Splashtop 还为 10 个或以上用户的帐户提供折扣价格，从每月每用户 4.54 美元起。如果您有需要远程桌面软件的大型团队，则可以通过选择 Splashtop 节省很多钱！

为什么选择 Splashtop？

Splashtop 是适用于远程工作者的最高性能的远程桌面软件。凭借该软件，您将可以从任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备安全地远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。

除了远程访问和控制您的计算机之外，您还可以利用 Splashtop 提供的所有功能：

通过高清质量和 4K 流的快速远程访问

声音传输

日志记录

用户和计算机管理

访问权限

分组

文件传输

远程打印

远程唤醒

远程重启

聊天

分享桌面

...和更多

Splashtop 还提供多语言支持，并且已针对许多国家/地区和语言实现了完全本地化。

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