最佳AeroAdmin替代品-Splashtop Business Access

Splashtop 是针对个人和企业的最佳远程桌面软件。与类似的 AeroAdmin 软件包相比，Splashtop 成本更低，功能更多。
Splashtop 被成千上万的企业使用，支持员工从自己的设备远程访问办公计算机。除了快速和安全优势之外，Splashtop 的成本还低于 TeamViewer 和 AeroAdmin 等其他工具。
这是为什么Splashtop远程访问是每个AeroAdmin远程工作套餐的最佳替代方案。
Splashtop 与 AeroAdmin 免费版
如果您打算使用远程桌面软件进行远程工作，那么最好不要使用 AeroAdmin 免费版软件包。虽然这款产品确实宣称可以用于商业用途，但存在一些影响生产率的限制：
每个 ID 的连接时间限制为每月 17 小时。
免费版有广告和闪屏。
不支持文件传输。
另一方面，Splashtop远程访问为您提供无限制的计算机远程访问，并附带您需要的顶级功能，包括拖放文件传输。
Splashtop 对比 AeroAdmin Pro
Splashtop远程访问Pro和AeroAdmin Pro的价格几乎相同。然而，AeroAdmin Pro缺少一个在Splashtop远程访问Pro中可以找到的重要功能。
日志记录或会话报告可让您登录您的用户在应用中的活动。使用 Splashtop，您将看到有关远程连接、文件传输、使用的设备等方面的日志。会话�报告在 AeroAdmin Pro 中不可用。对于想要为了合规性、审计和安全性而保留日志的帐户所有者而言，这是一项重要功能。
Splashtop 对比 AeroAdmin Business
Splashtop Remote Access Pro，每用户每年起价为 ¥700，与 AeroAdmin Business Package（每用户每年起价为 $119.90）相比，可以节省您的订阅费用。
Splashtop远程访问Pro在中央管理访问功能上超越了AeroAdmin Business。
对于具有多个用户的帐户，Splashtop 帐户所有者可以设置他们的每位用户的访问权限，以控制哪些用户可以访问哪些计算机。该功能在 AeroAdmin Business 中不可用。要通过 AeroAdmin 使用该功能，您需要购买其最贵的软件包 AeroAdmin Corporate。
Splashtop 对比 AeroAdmin Corporate
AeroAdmin Corporate在功能上最接近Splashtop远程访问Pro。然而，Splashtop起价为每年¥700，而AeroAdmin Corporate套餐起价为每年$139.90。Splashtop每年都为您带来显著的节省！
快速浏览：Splashtop 对比 AeroAdmin 定价
再次强调，要在 AeroAdmin 中获得 Splashtop Remote Access Pro 的大部分功能，您必须选择其 Business 或 Corporate 套餐。以下是套餐之间的价格比较：
此外，Splashtop 还为 10 个或以上用户的帐户提供折扣价格，从每月每用户 4.54 美元起。如果您有需要远程桌面软件的大型团队，则可以通过选择 Splashtop 节省很多钱！
为什么选择 Splashtop？
Splashtop 是适用于远程工作者的最高性能的远程桌面软件。凭借该软件，您将可以从任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备安全地远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
除了远程访问和控制您的计算机之外，您还可以利用 Splashtop 提供的所有功能：
通过高清质量和 4K 流的快速远程访问
声音传输
日志记录
用户和计算机管理
访问权限
分组
文件传输
远程打印
远程唤醒
远程重启
聊天
分享桌面
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Splashtop 还提供多语言支持，并且已针对许多国家/地区和语言实现了完全本地化。
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