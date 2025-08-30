伦敦阿比路学院通过 Splashtop 获得成功

Natalia Milanezi 详述了卓有成效的 Splashtop 远程学习计划
在以下短视频中，自由音乐制作人和高级音频技术人员 Natalia Milanezi 介绍了伦敦阿比路学院利用 Splashtop 远程学习新产品进行实施和获得成功的体验。
Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop
伦敦阿比路学院使用 Splashtop 进行远程音频制作
新冠疫情让人们迫切需要进行远程教育，Natalia 表明可以使用 Splashtop 来解决这种需求，伦敦阿比路学院的教职员工发现了自己手中的这张王牌。经过测试运行，该学院将此软件发布给教师和学生，该软件的应用大获成功。
"多亏了 Splashtop，现在一切正常！"-纳塔利娅·米兰尼齐
伦敦阿比路学院的课程要求使用 Logic Pro X、Ableton、Isotope、Melodyne、Waves 以及许多其他编辑和混合软件。通常情况下，学生可以在校内计算机实验室中使用这些软件，但因疫情导致封校后，学生便无法再使用。通过部署 Splashtop Enterprise，能够使学生在自己的设备上远程使用校内计算机。这样一来，学生就可以像面对面一样远程访问校内计算机和软件。伦敦阿�比路学院还能够延长实验室访问时间，让学生可以在常规访问时间之外进行访问。
"学生可以在那些（计算机实验室）之外访问计算机。 它非常非常实用。" -纳塔利娅·米兰尼齐
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