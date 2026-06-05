假日旅行中保护个人设备的5个方法

这是一年中最美妙的时刻......除了假日旅行之外。 根据 AAA的2021年年终预测 ，超过1.09亿的美国人将在假期中出行。 如果你打算在旅行时工作，请务必将我们的网络安全提示与你的礼物以及温暖的毛衣一起打包。
使用Splashtop's远程访问软件的一大好处是，你的员工可以在任何地方安全地工作。 Splashtop 让他们远离公司网络，同时让他们有能力远程访问他们的办公室电脑。
节假日期间，员工外出旅行，办公室空无一人，公司面临着更大的攻击风险。美国联邦调查局（FBI）和网络安全与基础设施安全局（CISA）发现，节假日和周末期间“极具破坏力的勒索软件攻击数量有所增加”。在假日来临之际，在你向同事挥手告别前，请与其分享以下保护个人设备和公司数据的重要提示。
1. 识别移动设备的风险
无论使用 iPhone、安卓手机、平板电脑还是其他设备，重要的是要认清移动设备的本质是功能齐全的计算机。你的移动设备，尤其那些具备开箱即用的超便捷功能和应用程序的移动设备，在线上交易过程中容易受到各种风险的影响。
无论你要分享社交帖子、进行银行交易还是购物，都需要采取各种预防措施，就像平时在家里或办公室的电脑上完成这些活动时一样。事实上，你可能要采取更多措施。在经过人流量较大的区域或因旅行而分心时，比如机场过安检要取下随身物品，一定要注意移动设备的物理安全问题。
�假期旅行紧张而忙碌。过安检时必须取出个人物品并将其放入安检筐，请将你的个人设备和钱包最后放到安检筐，以确保这些物品在整个安检过程中尽可能离你比较近。同时，不太重要的物品可以先放到安检筐。如果有人从离你较远的安检筐里偷了你的腰带，这种损失可以很快弥补。但如果你排着很长的队，等待期间你的移动设备和钱包被偷，那么“技术娴熟”的惯犯可能还没等你反应过来就“逃之夭夭”了。
2. 不要轻易使用免费的公共 Wi-Fi
公共 Wi-Fi 应仅用于一般的网页浏览。如果你要访问公司信息、在线购物、开户或进行任何需要密码的操作，请不要使用公共 Wi-Fi。黑客经常徘徊在设有公共 Wi-Fi 的地方，伺机窃取毫无戒备的游客输入的用于在线交易的敏感数据。
奇怪的是，人们即使知道公共 Wi-Fi 存在风险，也总是认为节假日期间普通威胁和自己一样在“休假”。犯罪分子正希望你会这样想：“我不过是想抢购一个小礼物而已。”时刻提醒自己，你在休假的时候，犯罪分子可不会休假。事实上，假期往往是犯罪分子最繁忙的时刻。
有时你必须登录帐户或购物（比如“最后一刻的礼物”抢购活动）。如果实在别无选择，请关闭设备上的 Wi-Fi 连接，使用4G 或5G 个人流量连接网络。
3. 避免使用充电站
糟糕！手机电量仅剩7%，但接下来还有两个小时的飞行时间！除非你有充电宝，否则只能自认倒霉了。请不要把自己的设备连接到无法完全控制的任何充电站，也不要以为在酒店商务中心或当地图书馆的某台电脑上为手机充电就是安全的，这种做法同样很危险。
你不知道那些计算机上运行着什么软件，如果其中一台有恶意软件，它可以通过用于连接的USB线与您的移动设备进行交互。这会使您的设备面临恶意软件注入和被感染计算机操控的风险。
4.不需要时请关闭蓝牙
你喜欢使用蓝牙耳机免提接听电话吗？或者为避免在手机的小键盘上打字而使用外接键盘？这种便利的功能非常好！但如果你不使用这些功能，却又让蓝牙处于“开启”状态，那么这些功能完全可被他人利用。这时，黑客可以突然发起攻击并与你的蓝牙连接配对，然后窃取你的个人信息。
5. 旅行前为文件加密
确实，将某些文件复制到移动设备非常方便。这些文件可能是包含所有密码的单个文件，也可能是与规模很庞大的客户合同（你作为合同一方）相关联的一组文件。不管是什么文件，如果没有预先完全加密，则不应存储于移动设备或任何电脑上。这样做的目的是，如果你的手机丢失或被侵入，犯罪分子将无法获取这些重要信息。
今年没有假日旅行计划？
如果你打算节假日期间呆在家里，则可能需要花点时间加强家庭办公室的安全防御措施。为帮助简化这项工作，请查看我们新近发布的帖子：安全远程办公的十个提示。
Splashtop 团队祝您节日快乐，一路平安！