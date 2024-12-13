2024 Recap: Remote Access, Endpoint Management & Support Updates

2024 年，我们在提升高性能远程访问、端点管理和支持能力方面取得了显著进步，并将重点放在 IT 团队的安全性和运营效率上。
教育、媒体& 娱乐、制造、医疗保健、零售和酒店等各行各业的专业人士不断从我们的创新中获得非凡的价值。 让我们探索一下我们今年推出的强大功能：
端点监控与管理
端点管理 仪表盘
随着我们新的可操作端点管理仪表盘的发布，我们的网络控制台现在可以为 IT 团队提供一个集中的视图，以有效地监控端点、跟踪威胁和管理更新，从而提高可视性和安全性。 其用户友好型设计和实时洞察力可简化工作流程，节省时间并改善整体 IT 管理。
自从我们的仪表板发布以来，我们一直在为用户添加/改进小工具。 这包括一个新的操作系统和 Streamer 版本小工具，允许用户访问带有预过滤数据和构建详细信息的详细操作系统信息，以及一个端点安全小工具，用于详细了解您的安全环境。
部件的拖放和显示/隐藏功能可让您根据自己的喜好定制仪表盘。
政策框架
为了满足日益增长的全面端点管理需求，端点策略现在通过集中策略控制简化了管理多台计算机设置的流程，并涵盖了各种配置，可在端点间无缝应用。
为管理第三方软件补丁、流媒体设置等创建和分配策略。 未来的增强功能包括操作系统补丁��管理、警报和脚本。
第三方补丁管理
我们全新的第三方补丁功能使 IT 团队能够从集中式控制台轻松监控和管理流行软件的更新，通过灵活的自动或手动补丁选项确保系统保持安全和最新，所有这一切都可直接从 Splashtop 网络控制台实现。
改进 Windows 操作系统补丁管理
我们增强了操作系统补丁功能，使 IT 团队能够为整个团队设置补丁策略，从而在用户干预最少的情况下管理常用 Windows 设备的更新。
我们还增强了对 Windows 10 和 11 设备更新的管理。
服务台
后台操作
在后台执行关键任务，而无需控制远程计算机，从而大幅减少对终端用户的干扰。 查看所有正在运行的应用程序和进程，并使用远程任务管理器结束它们。 查看和编辑 Windows 注册表 查看已安装的设备并启用/禁用它们，就像 Windows 设备管理器一样。 使用服务管理器查看活动服务并控制其启动行为。
高级报告功能
该功能专为大型组织量身定制，包括会话统计、用户访问报告和并发使用图表。 按计算机、用户 ID 和持续时间监控会话。
密码小工具
您现在可以在网站上嵌入一个 6 位数 PIN 码小部件，以简化支持访问。 这为技术人员提供了额外的连接功能，使他们能够根据不同技术经验水平的客户量身定制体验，从而提高效率和用户体验。
安排支持会议
直接通过 Splashtop 网络控制台，利用提醒和日历集成（Outlook、谷歌日历）安排支持会话，提高效率和用户体验，确保技术人员和客户都为远程会话做好准备。
更精细的控制和报告改进
我们引入了更多精细控制、报告改进和附加功能，以便更好地进行会话管理和合规跟踪。
远程访问
统一架构
所有 Splashtop 核心产品现在都统一在一个平台上，简化了许可、升级和计划管理。 现在，我们的用户可以体验到更好的试用和入职体验、清晰的远程访问和支持许可，以及更简便的购买和升级流程。
Splashtop Connector
我们的Splashtop Connector现在支持 SSH，可以安全地远程命令行访问 Linux 和 Unix 服务器，让 IT 团队无需直接网络连接即可高效地管理系统、排除故障和执行管理任务。
改进 Linux
Splashtop 的增强型 Linux 支持引入了可提高功能性、安全性和合规性的关键功能。 用户现在可以在会议期间使用远程打印和远程麦克风功能，从而提高工作效率。 新的 FIPS 模式可确保符合严格的安全标准，而空闲用户注销可防止未经授权的访问，从而提高安全性。
USB 重定向、文件传输和复制/粘贴管理等附加功能为无缝远程访问提供了更多控制和灵活性，同时与我们支持的其他操作系统更加接近。
多个团队中的 1 名用户
现在，一个用户可以加入多个 Splashtop 团队，因此，您不必使用单独的电子邮件地址创建单独的 Splashtop 帐户来加入朋友或雇主的 Splashtop 团队，现在您可以使用同一个电子邮件地址同时加入两个团队，只需点击一下按钮即可进行切换。
多个组上的 1 个用户
在 Splashtop 中，将用户分配到团队中的多个组，可增强组织性和灵活性，实现更精确的访问控制，并简化不同项目或部门之间的管理。
密码政策支持
IT 管理员现在可以设置密码更改策略，包括频率和长度要求，以增强安全性。 设置密码更改策略的功能可通过强制定期更新密码和确保更强的密码要求��来增强安全性，帮助企业保持合规性并降低未经授权访问的风险。
QUIC 连接支持
Splashtop 现在支持使用 QUIC 协议的端到端连接，以帮助提高远程连接性能。 这有助于改善远程连接，并通过减少延迟、提高不稳定网络的性能以及提供强大的加密功能来加强数据保护，从而确保更快、更可靠和更安全的端到端连接。
2024 年总结
2024 年对于 Splashtop 来说是具有里程碑意义的一年，这一年的变革性创新增强了各行业 IT 团队和专业人员的能力。 从先进的端点管理工具到增强的远程访问功能，我们让简化工作流程、增强安全性和实现卓越运营变得前所未有的简单。
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