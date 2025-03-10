2024 回顾：远程访问、端点管理和支持更新

2024年，我们在提升高性能远程访问、端点管理和支持功能方面取得了长足进步，将重点放在如何提高 IT 团队的安全性和运营效率。
从教育、媒体与娱乐、制造业，到医疗保健、零售和酒店业，各个领域的专业人员不断从我们的持续创新中获得非凡的价值。和我们一起回顾 Splashtop 在今年推出的几个重要功能：
端点监控与管理
端点管理仪表盘
随着全新可操作端点管理仪表盘的推出，我们的网络控制台现在可以为 IT 团队提供统一视图，便于有效监控端点、跟踪威胁和管理更新，从而提高可视性和安全性。用户友好型设计和实时洞察可以简化工作流程，节省时间并改善 IT 管理整体水平。
自仪表盘推出以来，我们不断为用户添加或改进各种小部件。包括新的操作系统和 Streamer 版本小部件，允许用户访问带有预过滤数据和版本详情的操作系统信息；以及端点安全小部件，用于详细了解安全环境。
部件的拖放和显示/隐藏功能允许根据个人偏好自定义仪表盘。
策略框架
为了满足日益增长的全面端点管理需求，端点策略通过集中策略控制简化了管理多台计算机设置的流程，并且包括各种配置，可无缝应用于各个端点。
支持创建和分配策略，用于管理第三方软件补丁、streamer 设置等。今后将继续推出操作系统补丁管理、警报和脚本等改进功能。
第三方补丁管理
通过我们全新的第三方补丁功能，IT 团队能够从集中控制台轻松监控和管理主流软件的更新，利用灵活的自动或手动补丁选项确保系统保持安全和最新，所有操作都可直接从 Splashtop 网络控制台实现。
Windows 操作系统补丁管理改进
我们改进了操作系统补丁功能，使 IT 团队能够为整个团队设置补丁策略，用户仅需少量操作就能管理常用 Windows 设备的更新。
此外，我们还增强了对 Windows 10 和 11 设备更新的管理。
服务台
后台操作
通过在后台执行关键任务，避免控制远程计算机，从而显著减少对最终用户的干扰。查看所有正在运行的应用和进程，可通过远程任务管理器结束运行。查看和编辑 Windows 注册表。查看已安装设备，可选择启用或禁用，和在 Windows 设备管理器上的操作一样。使用服务管理器查看活动服务并控制启动操作。
高级报告功能
该功能主要面向大型组织，包括会话统计、用户访问报告和并发使用图表。可按计算机、用户 ID 和持续时间监控会话。
PIN 码小部件
可以在网站上嵌入一个6位数的 PIN 码小部件，以简化支持访问过程。PIN 码小部件为技术员提供了更多连接功能，使其能够根据客户的技术水平提供个性化体验，从而提高效率和用户体验。
预先安排支持会话
直接从 Splashtop 网络控制台，利用提醒和日历集成（Outlook、谷歌日历）安排支持会话，提高效率和用户体验，确保技术员和客户都能预先为远程会话做好准备。
更精细的控制和报告改进
我们引入了更多精细控制、报告改进和附加功能，以完善会话管理和合规跟踪。
远程访问
统一架构
所��有 Splashtop 核心产品现在都集中在统一平台，简化了许可、升级和计划管理过程。我们的用户可以享受到更好的试用和使用体验，获得更加清晰的远程访问和支持许可流程和更简便的购买和升级流程。
Splashtop Connector
我们的 Splashtop Connector 现在支持 SSH，可以凭借远程命令行安全访问 Linux 和 Unix 服务器，使 IT 团队无需网络连接即可高效地管理系统、排除故障和执行管理任务。
Linux 改进
Splashtop 的增强型 Linux 支持新增了几个关键功能，可提高功能性、安全性和合规性。用户可以在会话中使用远程打印和远程麦克风功能，进一步提高工作效率。新增 FIPS 模式有助于遵守严格的安全标准，空闲用户注销功能可防止未经授权的访问，进一步提高安全性。
通过 USB 重定向、文件传输和复制/粘贴管理等附加功能，提高无缝远程访问的控制力和灵活性，使之更加接近于我们支持的其他操作系统。
同一用户可从属多个团队
同一用户可以加入多个 Splashtop 团队，从而不必使用单独的电子邮件地址创建单独的 Splashtop 账户以加入朋友或公司的 Splashtop 团队，而是可以使用同一个电子邮件地址同时加入两个团队，只需点击按钮即可进行切换。
同一用户可从属多个组
Splashtop 允许将用户分配到团队中的多个组，这样可以增强组织性和灵活性，实现更精确的访问控制，并简化不同项目或部门之间的管理流程。
密码策略支持
IT 管理员现在可以设置密码更改策略，包括频率和长度要求，以增强安全性。通过设置密码更改策略，可以强制定期更新密码并采用更为严格的密码要求来增强安全性，帮助组织保持合规性并降低未经授权访问的风险。
QUIC 连接支持
Splashtop 支持使用 QUIC 协议的端到端连接，以提高远程连接性能。该协议有助于改善远程连接，通过减少延迟、提高不稳定网络的性能以及提供强大的加密功能来加强数据保护，从而确保更快、更可靠和更安全的端到端连接。
2024年总结
2024年对于 Splashtop 来说是具有里程碑意义的一年，这一年的变革性创新增强了各个行业 IT 团队和其他专业人员的能力。从先进的端点管理工具到增强的远程访问功能，我们年复一年、持之以恒的努力，极大简化了工作流程，增强了安全性，实现了卓越运营。
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