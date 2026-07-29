Splashtalks：2026年夏季产品发布更新，主讲人：Phil Sheu
欢迎参加我们的独家首发活动，抢先了解 Splashtop 的夏季产品发布，届时 Splashtop 首席技术官兼联合创始人 Phil Sheu 将出席。
Phil 在技术领域的远见卓识促进了 Splashtop 的创新发展，他将在会上分享我们的最新技术进展如何重新定义远程访问、支持、端点管理和安全。深入了解推动我们平台发展的各种技术，以及这些创新对您的团队和业务发展的重要意义。
抢先了解最新创新技术，以帮助您节省时间、降低风险，提高工作效率：
设备健康概览，帮助 IT 团队快速评估操作系统版本、磁盘加密、端点安全、防火墙状态等。
深入集成 SentinelOne AV/EDR，改善端点保护、简化安全操作，同时优化了在线购买体验，确保购买流程更简单。
即时查看解决漏洞所需的 Windows 知识库或 macOS 版本，以加快端点保护工作流程，立即修补漏洞。
增强筛选和报告功能，使用户更容易发现可操作见解，并支持合规性报告。
AI 技术，通过呈现并总结关键决策所需的重要信息以减少人工工作。
Foxpass 改进了设备感知访问和 Cloud PKI 功能，以增强身份验证控制、扩展 MDM 集成、提高可见性并扩大基于证书的访问管理支持范围。
先人一步掌控未来，机不可失。立即注册，让这个夏季的 IT 运营更加智能化。