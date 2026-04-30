Splashtalks：2026年春季产品发布更新
欢迎加入我们，了解 Splashtop 春季产品发布会，届时联合创始人兼产品管理执行副总裁 Thomas Deng 将与我们分享他的见解。
Thomas 负责 Splashtop 的产品开发、设计和运营，他将分享我们如何凭借以客户为中心的创新战略制定路线图、如何与 IT 社区建立长久信任，以及用户反馈对我们未来规划的重要影响。
此外，在这场30分钟的发布会中，您还将了解我们的全新增强功能，可用于自动执行日常任务、简化合规性并提高端点管理效率。
SentinelOne 集成：无缝集成 SentinelOne 端点安全解决方案，加强安全操作，提高威胁响应速度，简化安全工具的购买和管理方式。
脚本执行更智能、更简捷：简化脚本工作流，确保日常维护和故障排除流程更快、更直观，确保团队高效完成工作。
高级端点标记：通过端点标记功能使控制更精细，改进大规模规划、分组和高效管理操作。
AI 增强功能：随时获得产品帮助，深入了解补丁质量，利用智能工具在支持时做出更明智的决策。
听听 Splashtop 领导层的分享，还能率先了解 Splashtop 新功能！