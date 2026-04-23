整合、简化与扩展：精益 IT 的实践应用
随着混合办公模式的普及，IT 管理者面临着日益严峻的挑战：工具过多、成本增加、分布式团队支持人员有限。如何解决？整合！
通过部署 Splashtop Remote Support 和自动端点管理（AEM），pb2（Splashtop 客户）凭借仅有3人的 IT 团队从25用户的试点项目扩展到可支持全国200名员工。能够加快解决工单，管理时间每周节省多达15个小时，每个端点每月的许可成本节省超过100美元，投资回报率达到458%，投资回收期为11周。
在本次由 Splashtop 主办的网络研讨会中，来自 Nucleus Research 和 pb2 的 Cameron Marsh 将分享 pb2（一家全国性的建筑和工程公司）如何通过将远程支持和端点管理整合到一个平台，来简化 IT 运营、降低成本，同时提高安全性和合规性。
研讨会内容：
pb2 简介，包括业务范围、团队规模、IT 规模等。
为什么整合 IT 工具可以提高效率和投资回报率？
pb2 的 IT 管理者如何评估、部署和扩展 Splashtop Remote Support + AEM
分析师建议的支持分布式员工的精益 IT 团队最佳实践
加入我们，了解简化 IT 堆栈如何削减成本、节省时间，并将 IT 支持转化为战略优势。