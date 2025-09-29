爱达荷州一个乡村学区利用Splashtop整合远程支持和端点管理
通过 Splashtop Enterprise 和 Autonomous Endpoint Management (AEM) 扩展全区 IT 支持、提高可见性和控制力
影响
减少员工设备的停机时间
区内拥有快速、可靠的安卓远程支持，减少了中断，并减少了对超过70个终端进行现场IT访问的需求。
降低总拥有成本
通过将三个独立的工具整合到一个单一的 Splashtop 平台，地区在显著减少软件授权费用和低效率的同时，将覆盖范围扩展到 100% 的员工设备。
Lean IT Team，全方位控制
该区域现在自动化补丁管理、管理 Splashtop Antivirus 并集中支持所有设备，无需增加人手或聘用外部承包商。
挑战
爱达荷州的一个乡村学区为大约150名学生和35位教职员提供服务。只有一位IT负责人，也就是学校的技术总监，负责从工作站更新到服务器管理的所有事务，资源极其有限。
在资源有限的情况下管理这个环境带来了几个挑战：
工具复杂性和成本：以前用于修补和防病毒的解决方案既昂贵又难以管理
资源有限：预算和人员限制使得难以证明企业级工具的合理性
整合的需求：多个平台造成效率低下并增加了管理多个代理的工作量
“就只有我一个人，”学校的技术总监说。“我需要一个能够处理一切但不会花大价钱的解决方案。”
客户满意评论
在我做膝盖手术不能到现场时，依然可以在家里为员工提供支持。如果没有 Splashtop，这是不可能的。
~ School’s Technology Director
客户满意评论
我把所有软件都移动到了 Splashtop 中——打补丁、防病毒、远程访问，所有软件都在一个平台，管理起来会更容易。而且，与我们评估的其他工具相比，Splashtop 成本更低，完全符合我们的需求。
~ School’s Technology Director
分辨率
员工设备无人值守远程支持：技术总监向所有教师和行政人员使用的 Windows 和 Mac 设备部署了 Splashtop Streamer 代理，实现了一致且安全的支持，用于故障排除和维护。
按需远程支持：技术总监利用 Splashtop SOS 进行包括学生Chromebook在内的 ad-hoc 远程支持会话。
自动修补： 他们用 Splashtop AEM 取代了单独的修补工具，创建了每周工作站和双周服务器更新日程，为操作系统和第三方应用提供实时覆盖。
杀毒保护：该地区还用 Splashtop Antivirus（由 Bitdefender 提供技术支持）取代了现有的杀毒解决方案，从同一个仪表盘中管理远程访问、支持和修补程序。
工具整合简化： 从多个产品过渡到一个用于远程访问、修补和防病毒的 Splashtop 平台，简化了 IT 操作。
成本效益高的授权： Splashtop透明的定价使得在不超过学区紧张预算的情况下，提供全面的设备覆盖和企业级功能。
无缝升级路径：技术总监最初使用 Splashtop 仅是为了远程访问工作站和服务器，后来升级到支持 AEM 的 Splashtop Enterprise，以满足不断增长的支持和安全需求。
关于客户
爱达荷州的一个农村学区服务于一个有着采矿、农业和牧场深厚根基的农村社区。尽管资源有限，学区通过尽职尽责的员工和明智的技术决策提供了强有力的学术和课外体验。