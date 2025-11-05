加拿大 OCIL 利用 Splashtop 实现 IT 运维的自动化和简化。
推动加拿大各地 IT 运维的现代化，为原住民语言专员办公室（OCIL）提供安全、高效的远程支持和端点�管理。
影响
更快的全球远程支持
Splashtop 支持 OCIL 无缝地支持加拿大及全球办公室和远程地区的员工。过去需要长时间协调或旅行的问题，现在可以在几分钟内解决，确保操作顺利进行。
精简IT团队的高效性
Splashtop 消除了对手动更新和现场故障排除的需求。自动化补丁和集中控制每周节省大量时间，使单个IT负责人可以管理OCIL的所有基础设施，并有效地进行大规模运营。
更强的可见性和控制
通过与Splashtop配合使用Microsoft Intune，OCIL实现了实时可见性、更强的终端合规性和更广泛的系统访问，而无需依赖不太安全和灵活的远程连接方法。
挑战
作为原住民语言专员办公室（OCIL）的唯一 IT 主管，Hannah Lavallee 要负责该组织技术栈的方方面面，从 Intune 策略和网络安全，从服务器、备份到用户支持。由于只有一名全职 IT 人员，而且员工分布在加拿大各地，如何为员工提供一致且实时的支持是一个日益严峻的挑战。
OCIL 非常依赖 Microsoft Intune 进行设备管理，但 Intune 在运营上的不足使其日常支持变得困难。主要挑战包括：
无法实时为跨省远程员工提供支持
Intune 在故障排除时，可视性有限。
端点的补丁管理和更新合规性不一致
不支持查看或协助 iPhone 和移动设备用户
远程连接速度慢、安全性低
Hannah 说：“IT 部门只有我，我们是一家小型组织，用户遍布加拿大及世界各地。我要实现的是，无论员工在哪里办公，我都能从渥太华总部轻松为他们提供支持。”
Hannah 以前也使用过 ConnectWise、LogMeIn 和 TeamViewer 等工具，但这些工具过于笨重、功能有限且不可靠，无法用于商业用途。
OCIL 需要用户友好型的安全解决方案，能够同时实现补丁修复、设备管理、缩小可见性差距以及简化对分布在各地的员工的支持。
客户满意评论
实时掌控补丁和更新比等待 Intune 的更新环或用户重启节省了我大量时间。
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
客户满意评论
Splashtop 是一个易于使用的企业级远程系统，即使是小型组织也能充分利用，并且其性价比非常高。
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
分辨率
OCIL 通过 Splashtop Enterprise 和自动端点管理（AEM）增强可见性，简化 SSO 安全访问流程以及对分布式员工的远程支持流程。
无人值守远程访问和控制：Splashtop 已安装在 OCIL 的 Windows、MacOS 和服务器环境中。Hannah 现在可以在最终用户不在场的情况下，为其提供安全、无人值守的故障排除、更新和维护支持，确保所有设备都是最新且安全的。
最终用户和移动设备支持：通过 Splashtop SOS，Hannah 可以查看用户屏幕，远程指导员工使用 OCIL 托管的 iPhone。有了这一功能，Hannah 不需要反复解释，她能实时解决移动设备问题。她还发现，在遇到系统被意外删除或未安装代理被意外发送出去这类问题时 SOS 非常有用。
Intune 的实时补充：借助 Splashtop AEM，Hannah 可以安排每周的 Windows 更新检查，实时查看状态，快速识别需要关注的设备。相比之下，Intune 更新经常延迟，不能及时通知用户，并且经常需要用户手动重启，导致更新速度过慢。而使用 Splashtop，Hannah 可以实时推送操作系统更新，在需要时触发重启，甚至可以修复意外故障，例如在固件更新导致 BitLocker 问题后恢复设备，无需等待 Intune 同步或用户操作。
利用后台工具进行静默故障排除：Splashtop 的后台工具允许访问日志、运行命令和执行管理操作，不会影响最终用户。以前需要进行协调或停机才能提供的支持，现在可以在后台无缝实现。
通过库存报告实现设备可见性：通过 Splashtop 的库存报告功能，可以快速识别在��线用户、定位指定设备，在设备出现安全或性能问题时执行初步检查。帮助 Hannah 保持端点的清晰可见性，避免了在不同工具间来回切换。
随时随地安全远程访问：即使在国外出差，Hannah 也能安全、以加密的方式访问 OCIL 环境。她持续为内部团队和合作伙伴提供远程支持，无论身在何处，都能确保正常运行时间和业务连续性。“Splashtop 让我感到很安心，因为能随时随地协助别人，确保一切安全。”
关于客户
原住民语言专员办公室（OCIL）是加拿大政府根据《原住民语言法》设立的联邦公共机构，旨在促进和支持加拿大原住民语言。OCIL 独立于加拿大政府开展工作，支持原住民语言的恢复、复兴、维护和强化。