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The Canadian Parliament building in Ottawa at sunset, featuring a clock tower and a garden filled with vibrant red and white tulips in the foreground.

加拿大 OCIL 利用 Splashtop 实现 IT 运维的自动化和简化。

推动加拿大各地 IT 运维的现代化，为原住民语言专员办公室（OCIL）提供安全、高效的远程支持和端点管理。

影响

Standards and compliance globe icon

更快的全球远程支持

Splashtop 支持 OCIL 无缝地支持加拿大及全球办公室和远程地区的员工。过去需要长时间协调或旅行的问题，现在可以在几分钟内解决，确保操作顺利进行。

Efficiency icon

精简IT团队的高效性

Splashtop 消除了对手动更新和现场故障排除的需求。自动化补丁和集中控制每周节省大量时间，使单个IT负责人可以管理OCIL的所有基础设施，并有效地进行大规模运营。

Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or maintenance, on a light gray background.

更强的可见性和控制

通过与Splashtop配合使用Microsoft Intune，OCIL实现了实时可见性、更强的终端合规性和更广泛的系统访问，而无需依赖不太安全和灵活的远程连接方法。

挑战

作为原住民语言专员办公室（OCIL）的唯一 IT 主管，Hannah Lavallee 要负责该组织技术栈的方方面面，从 Intune 策略和网络安全，从服务器、备份到用户支持。由于只有一名全职 IT 人员，而且员工分布在加拿大各地，如何为员工提供一致且实时的支持是一个日益严峻的挑战。

OCIL 非常依赖 Microsoft Intune 进行设备管理，但 Intune 在运营上的不足使其日常支持变得困难。主要挑战包括：

  • 无法实时为跨省远程员工提供支持

  • Intune 在故障排除时，可视性有限。

  • 端点的补丁管理和更新合规性不一致

  • 不支持查看或协助 iPhone 和移动设备用户

  • 远程连接速度慢、安全性低

Hannah 说：“IT 部门只有我，我们是一家小型组织，用户遍布加拿大及世界各地。我要实现的是，无论员工在哪里办公，我都能从渥太华总部轻松为他们提供支持。

Hannah 以前也使用过 ConnectWise、LogMeInTeamViewer 等工具，但这些工具过于笨重、功能有限且不可靠，无法用于商业用途。

OCIL 需要用户友好型的安全解决方案，能够同时实现补丁修复、设备管理、缩小可见性差距以及简化对分布在各地的员工的支持。

客户满意评论

实时掌控补丁和更新比等待 Intune 的更新环或用户重启节省了我大量时间。

~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL

客户满意评论

Splashtop 是一个易于使用的企业级远程系统，即使是小型组织也能充分利用，并且其性价比非常高。

~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL

分辨率

OCIL 通过 Splashtop Enterprise 和自动端点管理（AEM）增强可见性，简化 SSO 安全访问流程以及对分布式员工的远程支持流程。

  • 无人值守远程访问和控制：Splashtop 已安装在 OCIL 的 Windows、MacOS 和服务器环境中。Hannah 现在可以在最终用户不在场的情况下，为其提供安全、无人值守的故障排除、更新和维护支持，确保所有设备都是最新且安全的。

  • 最终用户和移动设备支持：通过 Splashtop SOS，Hannah 可以查看用户屏幕，远程指导员工使用 OCIL 托管的 iPhone。有了这一功能，Hannah 不需要反复解释，她能实时解决移动设备问题。她还发现，在遇到系统被意外删除或未安装代理被意外发送出去这类问题时 SOS 非常有用。

  • Intune 的实时补充：借助 Splashtop AEM，Hannah 可以安排每周的 Windows 更新检查，实时查看状态，快速识别需要关注的设备。相比之下，Intune 更新经常延迟，不能及时通知用户，并且经常需要用户手动重启，导致更新速度过慢。而使用 Splashtop，Hannah 可以实时推送操作系统更新，在需要时触发重启，甚至可以修复意外故障，例如在固件更新导致 BitLocker 问题后恢复设备，无需等待 Intune 同步或用户操作。

  • 利用后台工具进行静默故障排除：Splashtop 的后台工具允许访问日志、运行命令和执行管理操作，不会影响最终用户。以前需要进行协调或停机才能提供的支持，现在可以在后台无缝实现。

  • 通过库存报告实现设备可见性：通过 Splashtop 的库存报告功能，可以快速识别在线用户、定位指定设备，在设备出现安全或性能问题时执行初步检查。帮助 Hannah 保持端点的清晰可见性，避免了在不同工具间来回切换。

  • 随时随地安全远程访问：即使在国外出差，Hannah 也能安全、以加密的方式访问 OCIL 环境。她持续为内部团队和合作伙伴提供远程支持，无论身在何处，都能确保正常运行时间和业务连续性。“Splashtop 让我感到很安心，因为能随时随地协助别人，确保一切安全。”


Logo of the Office of the Commissioner of Indigenous Languages, featuring a multicolored star-like design above the organizations name in black and blue text on a light background.

关于客户

原住民语言专员办公室（OCIL）是加拿大政府根据《原住民语言法》设立的联邦公共机构，旨在促进和支持加拿大原住民语言。OCIL 独立于加拿大政府开展工作，支持原住民语言的恢复、复兴、维护和强化。

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