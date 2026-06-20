Nubeseg 如何利用 Splashtop 扩展安全远程支持和端点管理
加快远程支持速度、精简服务台工作流程、集中化端点可见性、提升客户端运营效率。
影响
利用集中可视性将诊断速度提高30%
对端点安全的实时可视性使团队能够快速识别漏洞，将诊断时间缩短约30%。
通过自动化减少人工操作
自动补丁修补、更新和脚本以减少重复性任务，每周可节省6-8个小时，提高整体运营效率。
对分布式客户端的可扩展支持
通过安全远程访问和服务台功能，Nubeseg 能为分布在不同国家和城市的客户提供支持，无需增加现场访问或运营成本。
挑战
Nubeseg 是一家专注于网络安全的托管服务提供商，旨在为不同国家和地区的客户提供支持。随着公司客户群的扩大，该公司团队需要一种可靠的方式来提供安全的远程支持，不再受限于地理位置。
Nubeseg SRL 的安全顾问 Ramiro Hercilla 与客户密切合作，在分布式环境中提供远程支持和安全服务。
随着公司规模的扩大，团队的现有工具局限性开始显现。远程连接通常又慢又不可靠，文件传输速度太慢，对活动会话和支持活动的可视性不足。
Ramiro Hercilla 说：“我们的问题是，连接速度慢、可视性有限，现有工具不能有效支持办公室以外的用户。”
为了应对这些挑战，Nubeseg 评估了几种远程访问和支持解决方案，包括 TeamViewer、AnyDesk 和基于 VNC 的工具。虽然这些平台也能提供各种功能，但在性能、可扩展性和集中管理方面无法满足对不断增长的客户群的支持要求。
为远程员工、高管或个人设备等企业环境之外的用户提供支持极具挑战。许多工具灵活性不足，不支持跨不同环境连接，难以提供一致的支持。
另一个关键问题是安全性。作为网络安全提供商，Nubeseg 需要的工具必须在加密、访问控制和可审计性方面符合严格标准。许多现有解决方案无法提供必要的控制和可视化水平，对公司及其客户构成潜在风险。
在不断寻找更优解决方案的过程中，该团队在一次行业会议上发现了 Splashtop。初步看来，Splashtop 似乎解决了他们目前的许多局限性问题。
具体来讲，Nubeseg 需要的解决方案要符合以下几点：
跨设备和环境进行快速、可靠的远程访问
符合客户安全预期的安全加密连接
集中可视性、报告和会话可追溯性
用于管理和跟踪支持活动的服务台工作流
可扩展性，能在不增加操作复杂性的情况下，支持数百甚至数千个端点
客户满意评论
Splashtop 注重高质量客户支持和产品易用性，很适合作为理想的长期解决方案，能够帮助服务提供商和客户提高生产力。
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
客户满意评论
通过 Splashtop 我们显著改善了对客户的支持方式，尤其在我们将业务向不同地区扩展的情况下。
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
客户满意评论
安全级别和控制台架构使其简单易用、易管理。
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
分辨率
Nubeseg 采用 Splashtop Enterprise 和自动端点管理（AEM）解决方案，为客户提供安全、可扩展的远程支持，并改进客户间的服务托管和交付方式。
跨环境安全、高性能的远程访问：
Splashtop 可在 Windows、Mac、Linux 和移动设备上提供更快、更稳定、更安全的远程访问体验。该团队可以为不同地点的员工、管理人员和外部用户提供支持，不仅性能不受限，还能满足严格的安全要求。对于最终用户来说，安全稳定的远程连接可以确保在远程办公时工作不受干扰，从而直接提高生产率。
简化支持运营的服务台：
Splashtop 的服务台功能改变了技术支持的交付方式。用户可以通过桌面快捷方式直接请求帮助，避免网络表单缺失和延迟。自动创建、分配和跟踪工单，技术人员能立即启动远程会话，加快问题解决速度。整个支持过程都可从统一控制台查看，包括响应时间、采取的行动和问题解决详情，为每次交互提供完整的可审计记录。“服务台起到了关键作用。员工可以直接从桌面应用请求支持，从而减少延迟，缩短响应时间。”
自动化端点管理：
有了 Splashtop AEM，端点管理就能从被动转变为主动、结构化的工作流程。该团队通过定期修补和部署流程，实现配置标准化并管理更新。补丁部署、安全更新、设备重启计划以及使用可执行文件或 MSI 文件进行远程应用程序安装等任务都能实现自动化，无需人工逐一处理。AEM 将端点管理整合到同一个工作流程，取代了传统的“孤岛式”补丁解决方案。
集中可视性和风险优先级：
从控制台可清晰查看不同环境下的端点安全状态。该团队可以识别未受保护的设备、运行第三方解决方案的系统以及存在漏洞的设备。关键补丁报告可突出显示存在风险的系统，包括零日漏洞，团队能够优先采取行动并降低风险。结构化的补丁方法可确保在任何特定时间内，关键漏洞对环境的影响不超过10%。
审计就绪报告和全面的活动可追溯性：
所有会话、文件传输和支持活动都记录在中央系统中。这些报告用于审计和认证更新，有助于证明服务性能和合规性。“我们能生成清晰的报告并跟踪所有支持活动，有助于提高效率和满足审计要求。”
增强安全性和会话控制：
Splashtop 提供加密连接、单点登录（SSO）、集中访问控制和完整的会话可追溯性。确保 Nubeseg 能够满足严格的网络安全要求，同时确保所有远程活动都可审计，并与客户安全政策保持一致。
能支持1450多个端点的可扩展性：
通过集中管理和设备分组，Nubeseg 可有效支持多个客户端的 1450多台设备。技术人员可以大规模提供更加结构化、更加一致的支持。
入职和持续支持体验：
入职体验非常顺畅，在部署、配置和培训方面都有明确的指导，使 Nubeseg 团队能够迅速投入运行。“技术支持响应迅速，周转时间短，愿意接受反馈意见并不断改进产品。这让我们更加坚信，要将它作为长期解决方案。”
用三个词概括 Splashtop：
“简单、安全、实用。”
借助 Splashtop，Nubeseg 增强了其提供安全、高效和可扩展的托管服务的能力。该团队通过提高可视性、加快响应速度、增加流程的结构化，为不断�增长的客户群提供支持。
关于客户
Nubeseg SRL 是拉丁美洲一家聚焦于网络安全的托管服务提供商，旨在帮助企业加强安全态势和保护数字资产。该公司提供托管安全服务、远程支持和持续监控，确保客户在日益复杂的威胁环境中能够安全运营。