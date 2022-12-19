Splashtop 资源库

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Reviewing Splashtop On-Prem deployment for remote access needs at Nissay

Nissay 通过 Splashtop 为员工提供安全、快速的远程访问

Nissay 在其服务器中部署了 Splashtop On-Prem，以满足其所有远程访问需求

摘要

Nissay Asset Management 拥有一个 VPN，可以使员工在家中工作。但需要一个新系统来满足他们的所有远程访问需求，尤其是在紧急情况下（员工无法前往办公室）。

Nissay 系统开发部门总经理 Hiroshi Otagaki 讲述了他们如何选择和实施 Splashtop On-Prem，以为员工提供安全、快速的远程访问工作计算机的故事。

挑战：如何寻找满足其所有需求的远程访问解决方案

Otagaki 开始为其公司寻找远程访问解决方案的原因有很多。

Nissay Asset Management 正在使用一个VPN ，它只在Windows 计算机上工作。 然而，许多Nissay 的员工在家里有Mac电脑和平板电脑，这意味着他们需要一个能够从这些设备访问的远程桌面工具。 "我们需要一个可以在Mac或平板电脑上使用的系统，"Otagaki说。

Otagaki 担心如果太多人同时使用 VPN，公司的网络流量会猛增。如果 VPN 超载，就会创建不可靠的连接，影响性能。由于无法有效检测网络流量，VPN 则可能存在安全问题。了解为什么 Splashtop 优于 VPN

东日本大地震发生后的第二天，Nissay 的某些员工无法去上班，因此该公司被迫从以前的 VPN 工具中购买了其他许可证。由于他们不确定下一次灾难何时发生，因此 Hiroshi 和团队希望使用一种易于扩展的远程访问解决方案。

该公司非常需要使员工能够远程工作。Otagaki 说：“我们公司管理着客户的资产。因此，如果市场突然发生变化，我们需要采取紧急措施，或者在深夜、清晨联系海外合作伙伴。”考虑到这一点，Nissay 需要一种可靠的解决方案，该解决方案可以使员工在下班后远程访问办公计算机。

由于员工将要从办公室外部访问工作计算机，因此 Hiroshi 还需要一种解决方案，该解决方案出于安全目的提供两因素身份验证。另一个重要要求是，员工必须能够通过局域网唤醒来远程启动计算机。

解决方案：足够灵活性且具备各种高级功能的可靠远程访问方案

一名员工亲自使用 Splashtop，并询问公司是否也可以采用它。

在与Splashtop ，弘扬决定，这是一个完美的解决方案。 Splashtop On-Prem 是完美的解决方案。 Splashtop On-Prem 它具有一系列功能，使终端用户能够在家里高效和安全地工作，包括多对多显示器查看、文件传输、聊天、远程打印、2步验证、SSO等。

借助 Splashtop，员工可以在下班后通过高性能的远程连接（每秒 40 帧、4k 高清）远程访问其办公计算机。与 VPN 不同，Splashtop 可以确保快速、可靠的远程访问连接，即使有大量的人同时使用它。

Nissay 需要适用于 Mac 计算机和平板的远程访问解决方案，Splashtop 符合这项需求。Splashtop 支持使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备远程访问 Windows 和 Mac 计算机。

此外，该公司还能够为每天使用 Splashtop 的用户购买 Splashtop 许可证，并在紧急情况下为其 BCP（业务连续性计划）购买特殊许可证，这使 Nissay 团队感到放心。

结果：易于安装 + 易于管理=客户满意

系统开发部系统规划办公室助理经理 Shintaro Minami 负责服务器内部的安装和操作。

Nissay 对 Splashtop On-Prem 的部署过程感到满意，因为与内部身份验证服务器和 Wake-On-LAN 功能的集成易于设置。身份验证在 AD 和 RSA 身份验证服务器上完成。Minami 补充说：“我们要做的就是添加和删除用户，并检查连接状态和设置。这很容易管理。”

Splashtop 实施后，Hiroshi 很高兴地看到，随着员工需要兼顾育儿和工作的情况增加，他们能够使用 Splashtop 轻松进行通勤。

总体而言，Nissay 对 Splashtop On-Prem 感到非常满意，并很高兴它帮助满足了他们的所有远程访问需求。

细节

关于 Nissay 资产管理

Nissay 资产管理公司提供投资咨询服务，包括投资组合管理，理财规划和咨询服务，服务客户位于日本。

Splashtop On-Prem

Splashtop On-Prem 是远程支持和远程访问解决方案，可以完全自托管到企业网络。Splashtop On-Prem 旨在满足当今数字企业的需求，不仅具有强大的安全性、高性能和许多便捷功能，而且可定制，与各种工具和操作系统兼容。

全部功能概览

客户评价

我们在内部安装了服务器，设置工作没有花费多少时间。 考虑到它与我们的内部认证服务器合作得很好，而且它有一个网络唤醒功能，我们非常高兴我们采用了它。 Splashtop On-Prem.

Mr. Shintaro Minami, Assistant Manager, System Planning Office, Nissay Asset Management

Manager being enabled with remote film production with Splashtop

案例研究的 PDF 版本

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