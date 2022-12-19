在确保客户满意的同时降低成本

确保客户满意度，同时降低成本
Munster Business Equipment 如何利用 Splashtop 远程高效管理500台设备
摘要
新冠疫情已经彻底颠覆了我们在印刷业等许多行业的工作方式。虽然许多企业被迫远程办公，但有些企业是自愿的，以通过减少运营成本来增加利润。例如 Munster Business Equipment 就采用了 Splashtop Remote Support 来为其用户提供远程支持。
挑战：如何降低运营成本的同时确保客户满意度
在寻找降低运营成本的方法时，Munster Business Equipment 销售经理 Darach Meade 注意到，技术员因打印和扫描问题需前往客户现场的次数激增，导致运营成本提高。
这些都是不必要的拜访，因为许多问题无需拜访客户即可解决。“与必须现场进行的硬件维修不同，可以远程处理与打印和扫描相关的问题，”Darach 说。
非必须的现场访问造成了不必要的费用。于是，Darach 开始研究远程支持软件解决方案以降低这类成本，同时确保 Munster Business Equipment 能继续为客户提供强大的技术支持。
解决方案：Darach 找到了 Splashtop Remote Support，一款价格实惠、备受推荐的远程支持工具
Darach 一开始试用的是 TeamViewer、LogMeIn 等远程支持工具，但都不满意。Darach 说：“我们发现这些工具不仅贵，而且不方便使用。”
Darach 继续研究和试用，后来一家与 Munster Business Equipment 相似的公司向他强烈推荐了 Splashtop。试用过后，Darach 将其与 TeamViewer、LogMeIn 等同类工具多方对比，发现 Splashtop 在易用性、功能性和成本方面令他非常满意。
结果：降低成本，提高支持水平以服务更多客户
Splashtop SOS 的实施非常简单。Darach 说：“在工程师的笔记本电脑上下载 Splashtop 应用后，使用起来非常简单，我们现在能远程管理500台设备。”虽然这些设备大多是 Windows，但有了 Splashtop，Darach 及其六人技术支持团队可以远程支持 iOS 设备。
“Splashtop 允许我们远程支持数百名客户，如果没有它，我们只能到客户现场解决问题，这��些问题本可以远程解决，这样会导致服务部门的利润降低。我对 Splashtop 非常满意，这款软件简单易用、价格合理，强烈推荐！”Darach 说。
细节
关于 Munster 商业设备
Munster Business Equipment 是一家行业领先的供应商，主要为爱尔兰商业和教育部门提供打印管理服务、互动和视听解决方案。
了解更多关于 Munster Business Equipment 的信息。
关于 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 作为远程支持软件解决方案，可以帮助支持团队进行有人值守、按需远程支持以及无人值守、随时远程访问。
借助 Splashtop Remote Support，IT 支持专业人员可以通过简单的会话码立即连接用户设备。Splashtop 主要面向帮助台和支持专业人员，可以帮助他们按需远程支持无限数量的设备。无论用户身在何处或何时出现问题，Splashtop 用户都可以轻松远程访问用户设备（Windows、Mac、Linux、iOS、Android 或 Chromebook）来远程控制并快速解决问题。Splashtop 可以缩短支持用户所需时间，提高客户满意度，降低远程支持团队的成本。