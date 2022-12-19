在确保客户满意的同时降低成本

挑战：如何降低运营成本的同时确保客户满意度

在寻找降低运营成本的方法时，Munster Business Equipment 销售经理 Darach Meade 注意到，技术员因打印和扫描问题需前往客户现场的次数激增，导致运营成本提高。

这些都是不必要的拜访，因为许多问题无需拜访客户即可解决。“与必须现场进行的硬件维修不同，可以远程处理与打印和扫描相关的问题，”Darach 说。

非必须的现场访问造成了不必要的费用。于是，Darach 开始研究远程支持软件解决方案以降低这类成本，同时确保 Munster Business Equipment 能继续为客户提供强大的技术支持。

解决方案：Splashtop SOS —— 备受推荐的高性价比远程支持工具

Darach 一开始试用的是 TeamViewer、LogMeIn 等远程支持工具，但都不满意。Darach 说：“我们发现这些工具不仅贵，而且不方便使用。”

Darach 继续研究和试用，后来一家与 Munster Business Equipment 相似的公司向他强烈推荐了 Splashtop SOS。试用 Splashtop SOS 之后，Darach 将其与 TeamViewer、LogMeIn 等同类工具多方对比，发现 Splashtop SOS 在易用性、功能性和成本方面令他非常满意。

结果：降低成本，提高支持水平以服务更多客户

Splashtop SOS 的实施非常简单。Darach 说：“在 工程师 的笔记本电脑上下载 Splashtop 应用后，使用起来非常简单，我们现在能远程管理500台设备。”虽然这些设备大多是 Windows，但 Splashtop SOS 也允许 Darach 以及其由六名支持技术员组成的团队支持 iOS 设备。

“Splashtop 允许我们远程支持数百名客户，如果没有它，我们只能到客户现场解决问题，这些问题本可以远程解决，这样会导致服务部门的利润降低。我对 Splashtop 非常满意，这款软件简单易用、价格合理，强烈推荐！”Darach 说。