构建下一代企业解决方案，满足WFH时代的远程访问需求

制定下一代企业解决方案，满足远程办公时代的远程访问需求
行业领先的 MSP 如何将 Splashtop 集成到其方案中，以满足现代企业的远程访问需求
摘要
新冠疫情加速了远程办公数字革命的进程，导致许多行业不得不迅速适应这种新常态。企业如何使员工高效居家办公？如何确保居家办公的安全性？IT 基础设施的可扩展性和可管理性如何？
MSP 有许多 IT 基础设施，MSP 是所有这些基础设施的中心。在本案例研究中，我们与 Amedis 的 IT 主管 Frederic Renou 进行了探讨，探讨其公司作为一家法国 MSP，如何利用 Splashtop On-Prem 和 VMware 制定综合解决方案，使其客户能应对这些新的挑战。
挑战：如何向企业提供客户远程访问解决方案
Amedis 一开始想找的是能应用于简单场景的解决方案，即帮助大量员工远程连接办公室内的工作计算机，实现居家办公（WFH）。但后来 Amedis 需要的方案却要远比这更复杂。
Frederic 解释说：“我们想要的远程访问解决方案，要允许我们将本地部署的 WFH 功能扩展到200多名用户。但我们不想使用任何工具，我们需要的解决方案一方面要能与 VMware 工具兼容，另一方面还要支持 Mac 和 PC。”
Amedis 研究了市场上的几种解决方案。其中包括 VMware Horizon View、Microsoft的RDP/TSE 和 RAS Parallels。但这些方案要么价格高，具备各种不必要的功能，难以使用，要么很难与 VMware 集成，都不能满足 Amedis 的特殊需求。
解决方案：可靠、价格合理的远程访问解决方案，并具备各种实用功能
Amedis 可以利用 Splashtop On-Prem 轻松扩展内部托管的远程访问基础架构并满足其所有自定义需求。
以低成本享受企业级的管理和定制服务
Splashtop On-Prem 它有一个集中的数�据库和管理控制台，使IT管理员能够解决系统安全和定制部署包，并通过这样做使最终用户免于繁琐的安装和配置步骤。 这也允许Amedis ，通过整合其 工具来定制其远程访问。 Splashtop On-Prem 在其VMware 工具中。 而且与市场上的其他解决方案相比，Splashtop On-Prem ，非常实惠。 Splashtop 被公认为是业内最具价值的远程接入解决方案，其价格通常比竞争对手低80%。
流畅的stream体验和便捷的功能集
员工可以利用 Splashtop 在远程电脑上工作，就像在办公室工作一样，不用担心会像 VPN 一样连接速度慢或有延迟。Amedis 的许多客户都称赞了 Splashtop 的性能。其中一个客户特别提到，尽管有120多名员工同时连接，Splashtop 远程会话的流畅度却未受丝毫影响。Splashtop 支持 4K 流式传输，延迟更低，帧率高于每秒40帧。
Splashtop On-Prem 不仅能提供流式传输体验，还具备一系列功能，包括多对多显示器、文件传输、聊天、远程打印、两步身份验证、SSO 等等，使最终用户能高效且安全地工作。
支持各种安卓和 iOS 设备
Splashtop 支持远程访问 Windows 和 Mac 计算机。Amedis 用户可以使用 Splashtop 从 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备（包括平板电脑和智能手机）进行远程操作。
结果：客户和 MSP 都非常满意
Splashtop On-Prem 满足了 Amedis 和 Amedis 客户的需求。因此，Amedis 构建了一个将 Splashtop 与 VMware 和其他一些功能（ Amedis 决定不公开的专有功能）捆绑在一起的工具。展望未来，Amedis 将使用此新工具来满足其企业级客户端的所有远程访问需求。
额外收获：Splashtop 的专用客户支持团队
据 Frederic 说，Splashtop 支持团队的响应能力和可用率是关键。
和 Amedis 一样，许多其他对 Splashtop 非�常满意的 MSP 也在使用 Splashtop 远程访问解决方案来支持世界各地的客户和用户。
细节
关于Amedis
Amedis 是法国的一家 MSP，专门从事构建安全的居家办公（WFH）基础设施，实施强大的安全保障，实现动态显示以及管理大型企业的其他 IT 需求。
关于 Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem 是远程支持和远程访问解决方案，可以完全自托管到企业网络。Splashtop On-Prem 旨在满足当今数字企业的需求，不仅具有强大的安全性、高性能和许多便捷功能，而且可定制，与各种工具和操作系统兼容。
客户评价
对市场上的所有解决方案有一定了解后，会发现 Splashtop On-Prem 显然是极具竞争力的对手。Splashtop 商业团队和支持团队的响应速度非常快，我们毫不犹豫地决定购买这款软件。如果要对我获得的支持打分，我打满分。
Frederic Renou, IT Director of Amedis