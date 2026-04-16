Bourland、Wall & Wenzel 如何利用 Splashtop 实现5倍 ROI 和接近100%的生产率
律师可随时随地进行访问，实现自动化 IT 操作、集中可视性，为整个律所节省时间。
影响
生产率接近100%，无需到办公现场
律师无需在办公室也能保持接近满负荷的工作效率，确保无论身处何地，工作都能顺利进行。
每月恢复12-20个小时的 IT 工作时间
自动化和集中化管理消除了重复性任务，确保 IT 团队能节省大量时间，提高运维效率。
通过提高 IT 效率提高投资回报率
通过简化操作和提高系统覆盖率，该公司预计每年可获得4-5倍的投资回报。
挑战
Bourland, Wall& Wenzel 是一家中型律师事务所，律师需要持续访问办公系统以保持工作效率。律所的工作不局限在办公室以内，他们要找到一种可靠的方式来支持远程访问，同时又不影响日常运营。
在 Splashtop 之前，该律所采用 RDP 等传统远程访问方法。虽然传统解决方案提供了基本的连接功能，但在可靠性和性能方面往往存在问题，会限制律师在日常使用中的有效性。
“我们之前用过 RDP，但体验并不好。存在滞后、断连、性能不稳定等问题，导致律师很难在办公室以外高效工作。”
该律所还评估了 TeamViewer 等替代方案，但发现其在性能上无法满足要求，并且在整体用户体验方面缺乏专业性。
除了远程访问的限制外，IT 团队的需求更严苛，因为他们要更有效地管理和支持整个律所的系统。许多常规任务都需要人工操作，占用了宝贵的时间，降低了运行速度。
IT 团队需的解决方案要满足以下要求：
律师每天都能使用的高性能远程访问
跨设备提供一致的、用户友好的体验
自动更新、脚本执行和端点管理功能
实时了解整个律所的系统和硬件情况
客户满意评论
从性能的角度来看，Splashtop 一直非常可靠，并能按照我们的要求运行
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
客户满意评论
Splashtop 对我们的影响非常大。我们的律师可以随时随地工作，工作效率和在办公室时一样高效。
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
客户满意评论
有了 AEM，以前要耗费几个小时才能完成的工作现在只需几分钟。
Bourland, Wall & Wenzel 的 IT经理 Sam Hall
分辨率
Bourland, Wall & Wenzel 采用 Splashtop Enterprise 和 Autonomous Endpoint Management (AEM）解决方案，为律师提供更可靠的远程办公体验，简化整个律所的 IT 管理和支持方式。
面向律师的高性能远程访问：
Splashtop 以更快、更稳定的远程访问体验取代了传统的 RDP。现在，律师可以直接连接其办公系统远程办公，不会像以前那样因性能问题而影响工作流程。“与我们以前使用的产品相比，性能有了很大的提高。”
使用 AEM 实现自动化端点管理：
利用 AEM，IT 团队实现了跨系统的 Windows 更新、软件部署和脚本编写自动化。减少了人工干预，使常规任务能够更高效地完成，每周节省时间3-5个小时（每月节省时间12-20个小时）
“有了 AEM，过去要几个小时才能完成的工作现在只需几分钟。”
跨系统集中式可视性：
Splashtop 提供对所有端点的系统和硬件信息的实时访问。使得 IT 部门能够快速评估环境、跟踪库存并支持诸如 Windows 10 到 Windows 11 升级准备等举措，以前要几天才能完成，现在只需要几分钟。
通过 SOS 提供快速、按需远程支持：
借助 Splashtop SOS，IT 团队可以根据需要连接用户设备以解决问题。这样可以提高响应速度，无需用户到现场就能解决问题。
快速实施和设置：
Splashtop 部署速度很快，大多数情况下一天时间内就能搭建好。整个部署过程简单明了，不需要额外的支持或复杂的培训，团队可以立即开始使用。
持续价值和产品改进：
持续提供价值，不断增加新功能，同时确保操作复杂性不变。根据团队的使用体验，他们因 Splashtop 的可靠性、性能和易用性而愿意向其他人积极推荐 Splashtop。
简化 IT 操作：
通过将远程访问和端点管理整合到一个平台中，律所降低了 IT 环境的复杂性，提高了日常运营效率，预计每年可实现4-5倍的投资回报率。
用三个词来形容 Splashtop：“卓越、强大、必备。”
通过 Splashtop，Bourland, Wall & Wenzel 使 IT 化被动为主动，成为提高生产力和效率的战略驱动力。
关于客户
Bourland, Wall& Wenzel 是一家提供全方位服务的律师事务所，总部位于得克萨斯州沃斯堡，为客户提供包括诉讼、商业法、遗产规划等一系列法律服务。公司致力于提供高质量法律服务，同时保持运营效率，支持律师及其他员工弹性办公。