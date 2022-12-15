BDP 在COVID-19危机期间，让所有员工在48小时内实现远程工作

新冠疫情期间 BDP 帮助所有员工在48小时内实现远程办公
BDP 如何通过 Splashtop 帮助1350名员工实现远程办公
摘要
BDP 是一家国际跨学科实践机构，由建筑师、设计师、工程师和城市规划师组成，该公司的信息技术和流程负责人 Alistair Kell 介绍了在新冠疫情期间，公司如何帮助所有员工在48小时内利用 Splashtop 远程访问解决方案实现远程办公。
新冠疫情爆发之际，BDP 考察了多种方案以支持员工居家办公。确保员工高效办公所需的各种软件、庞大的团队规模和任务的紧迫性使这一挑战变得尤为艰巨：
硬件需求：员工是否拥有可在家中联网的个人计算机，还是只有 BDP 笔记本电脑？
保持当前基础架构的稳定性：BDP 如何在不对公司基础架构进行不必要的更改的情况下保持稳定？
紧迫性和成本：BDP 如何以合理的成本实现快速部署？
鉴于所有这些担忧，BDP 认为过渡到远程工作的整个过程至少需要两到三周的混乱才能准备就绪。但是，多亏了 BDP 的 IT 团队和Splashtop 远程访问解决方案，我们节省了时间。
“宣布员工可以选择居家办公后的48小时内，这一过程如大家期望的一样进行的非常顺利。” – Alistair Kell
来自 BDP
我们曾考虑过其他产品，但 Splashtop 的解决方案极具竞争力，支持企业级管理和多因素身份验证。通过 Splashtop，我们能够利用功能强大的预制计算机，让用户能远程访问常规桌面。
Alistair K., Principal and Head of Information Technology and Processes
挑战：新冠疫情导致工作室关闭，如何实现远程办公
新冠疫情刚爆发时，BDP 不得不将其在上海和新加坡的工作室关闭一段时间。为此，BDP 考虑了几个远程访问选项，并在所有办公室被迫关闭前提前做好准备。
“我们在全球16个地区设立分支机构，大约有1350名员工，其中近650名员工使用笔记本电脑工作，他们使用 Microsoft Direct Access 连接 BDP 网络，在不同地点完成每天的工作，”BDP 的信息技术和流程负责人 Alistair Kell 说道。
虽然这个系统适用于 BDP 员工使用的大多数软件，但却不适用于建筑师等专业人员使用的协作软件 Revit。在有多个连接用户的情况下 Revit 运行状况不佳：性能低，延迟高，3D 交互滞后。
如果用户需要远程工作，则除了 Revit 之外，BDP 还需要在每个用户计算机上安装 400 多款单独软件。Kell 说：“在本地安装所有这些设备是一项不可能的任务，因为许多设备在脱离局域网时根本无法工作。”
解决方案：BDP 利用 Splashtop 仅用48小时使公司实现远程办公
BDP 员工能通过 Splashtop Remote Access 远程访问其工作设备，就像在办公室办公一样。无需在笔记本电脑上本地安装任何软件，从而更快实现远程办公。
BDP 最初在周四晚上购买了 100 个许可证，并在下一个星期一之前在所有位置完成这些许可证的初始测试。从而支持 BDP 测试各种方案、正确配置并更好地了解管理控制台。
然后，BDP 开始更广泛的部署，许可证数量增加到600个。公司内部 IT 团队在所有计算机上部署 Splashtop，在所有办公地点都配备相应人员帮助员工与计算机 ID 匹配，帮助员工注册 Splashtop，同时设有中央小组则以将用户与其工作电脑相匹配。
为了简化流程，BDP 为所有员工准备了简单的指南，并为 IT 服务台提供了更多的指导和培训。整个过程耗时一个星期，一旦 BDP宣布需要完全远程化，只需 48 小时即可将公司远程化。
结果：帮助1350名员工实现居家办公
最后，BDP 在 Splashtop 找到了让1350名员工居家办公的解决方案。
该公司曾考虑过其他产品，但 Splashtop 提供了颇具竞争力的解决方案，支持企业级管理和多因素身份验证。
目前，从多伦多到英国、EMEA、印度和中国，BDP 在很多地区使用 Splashtop Remote Access。
细节
关于我们BDP
BDP 成立于1961年，是英国第二大建筑师事务所，在全球设有16家分支机构，拥有超过1350名员工。BDP 在各大关键领域都取得了优异的成绩，包括医疗、教育、办公场所、零售、城市规划、遗址、住宅、交通、休闲、公共安全和能源公用事业。此外，还包括英国国会大厦的修复。