BDP 在COVID-19危机期间，让所有员工在48小时内实现远程工作

BDP 是一家国际跨学科实践机构，由建筑师、设计师、工程师和城市规划师组成，该公司的信息技术和流程负责人 Alistair Kell 介绍了在新冠疫情期间，公司如何帮助所有员工在48小时内利用 Splashtop 远程访问解决方案实现远程办公。

新冠疫情爆发之际，BDP 考察了多种方案以支持员工居家办公。确保员工高效办公所需的各种软件、庞大的团队规模和任务的紧迫性使这一挑战变得尤为艰巨：

硬件需求：员工是否拥有可在家中联网的个人计算机，还是只有 BDP 笔记本电脑？

保持当前基础架构的稳定性：BDP 如何在不对公司基础架构进行不必要的更改的情况下保持稳定？

紧迫性和成本：BDP 如何以合理的成本实现快速部署？

鉴于所有这些担忧，BDP 认为过渡到远程工作的整个过程至少需要两到三周的混乱才能准备就绪。但是，多亏了 BDP 的 IT 团队和Splashtop 远程访问解决方案，我们节省了时间。

“宣布员工可以选择居家办公后的48小时内，这一过程如大家期望的一样进行的非常顺利。” – Alistair Kell