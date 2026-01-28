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Splashtalks：20年创新 + 2026年冬季产品发布更新

欢迎参加 Splashtalks 特别版，我们将在 Splashtop 成立20周年之际，推出最新的创新技术，以不断简化、保护和扩展 IT 运营。

听听 Splashtop 首席执行官 Mark Lee 分享的未来一年愿景，详细了解我们2026年冬季产品发布，其中包含根据您的反馈而进行的强大更新。

您将了解如何利用新功能提高端点管理和安全的无缝性：设备标签支持，定义和添加设备标签属性，以完善管理

  • 将 AV/EDR 与 CrowdStrike 集成：统一端点可视性，可直接从 Splashtop 购买 CrowdStrike

  • 策略驱动设备管理：标准化配置、启用 BitLocker 和集中存储密钥

  • 脚本改进：增强界面、工作流程和实时执行反馈

  • 全新用户界面体验：更新菜单组织结构，导航更快更便捷

  • 通过策略支持 macOS 更新：自动更新所有端点的 macOS 更新。

  • 人工智能：补丁洞察和产品上架：利用 AI 驱动的指导，加快部署并优化补丁程序

该版本以实际的 IT 需求为基础，帮助您更智能、更快速、更安全地工作，让您的 IT 团队在2026年及更远的未来保持领先地位。

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