Wavelink与Splashtop合作发布智能设备远程控制
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
新的移动解决方案可以远程评估问题并排除问题，从而为使用 Android 的企业实现最高的生产力
盐湖城 — 2016 年 12 月 7 日 — 加快移动生产力的行业领导者 Wavelink 今天宣布通过与 Splashtop Inc 合作，发布了 Smart Device Remote Control。该 Android 远程控制将 Wavelink 强大的移动性管理能力扩展到所有平台上并增强其移动解决方案，以帮助企业最大限度地延长正常运行时间和生产力。
Wavelink 提供了功能强大的企业移动性管理，可提高仓库、店面等的生产力，以执行关键任务的移动部署。随着市面上安卓产品数量的增加以及公司向下一代技术的转型，Wavelink 为满足客户的需求，将其远程控制功能从 Microsoft 的移动操作系统扩展到安卓和 OS 平台。智能设备远程控制将与 Wavelink Avalanche 一起提供全面的企业移动性管理，以确保员工能够充分利用移动性，同时有助于在员工设备上更加高效地更新移动应用程序。
"Wavelink公司首席产品经理Alex Evans说："我们很高兴能带领客户向下一代平台迈进。 "任何时候一个设备出现故障，都会影响生产力，并最终影响你的底线。 如果你要实现你的客户承诺和公司目标，你需要该设备尽可能快地恢复正常运行。 我们的智能设备远程控制解决方案有助于加快问题的解决，让支持团队有设备访问权来复制问题，以便他们能够快速诊断和解决问题"。
Smart Device Remote Control 可帮助 Wavelink 直接在现场上进行故障排除，以防停机时间延长。即时维修可��最大程度地提高生产力，并确保在现场诊断和补救设备时，不会浪费时间将设备送出进行维修。
Smart Device Remote Control 功能包括：
易于部署。企业可以构建自己的部署软件包并发送安装链接。
安全会话。新的远程控制提供 TLS 和 AES-256 位加密，并记录所有会话事件。
现场体验问题报告。Smart Device Remote Control 增强了可见性，可查看设置、重现错误和修复问题，因此公司可以看到用户正在报告的第一手问题。
远程诊断。通过在发出设备以获取不必要的服务之前测试问题并验证配置，IT 可以避免可怕的“未发现故障”。
传输文件和修复。企业可以发送日志文件、操作系统更新等文件到设备以及从设备接收文件。
远程重启。强制重置以确保已安装更新并准备就绪。
无论是硬件、软件还是连接性，公司都需要查看导致工人闲置的原因。Smart Device Remote Control 可以查看设置、重现错误和修复问题。企业依靠这种远程解决方案来确保最大的正常运行时间，这是与 Splashtop 之类的领先提供商建立合作伙伴关系的关键因素之一。
“我们很高兴与 Wavelink 合作，为智能 OS 平台提供这种增强的移动管理支持。”Splashtop 首席执行官及创始人 Mark Lee 表示，“Splashtop 提供了最好的远程控制，并且这种合作关系利用了 Splashtop 最强大的企业功能之一。Wavelink 和 Splashtop 的集成移动解决方案工具使 IT 支持团队能够快速评估和解决问题，因此员工可以回到推动您的业务并从中受益的任务。”
Smart Device Remote Control 专为最新的移动部署而设计，它将现有的远程控制功能扩展到 Android 4.4 KitKat 版��本和更高版本，并将支持包括 Honeywell、Panasonic 和 Zebra 在内的许多平台。
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关于Wavelink
Wavelink通过实现供应链运作的解决方案加速了移动生产力。 全球各地和各行业的组织，如制造业、零售业、仓储业和现场部队自动化，都依靠Wavelink企业移动管理、主机连接应用和语音启用解决方案，将移动设备连接到供应链管理系统，确保工人在关键任务的移动部署中的生产力，降低成本，直接促进经营利润。 Wavelink是LANDESK家族的一部分，总部设在犹他州的南约旦。 欲了解更多信息，请访问www.wavelink.com 并从Twitter 和LinkedIn 获取最新的产品和客户新闻。
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，能够实现跨设备1对多的有效屏幕共享。 今天有超过3000万用户享受Splashtop产品，还有制造伙伴。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com 和www.mirroring360.com 。 所��有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
所提到的产品或服务可能是其各自公司的商标或注册商标。
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