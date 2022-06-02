Wavelink与Splashtop合作发布智能设备远程控制

新的移动解决方案可以远程评估问题并排除问题，从而为使用 Android 的企业实现最高的生产力

盐湖城 — 2016 年 12 月 7 日 — 加快移动生产力的行业领导者 Wavelink 今天宣布通过与 Splashtop Inc 合作，发布了 Smart Device Remote Control。该 Android 远程控制将 Wavelink 强大的移动性管理能力扩展到所有平台上并增强其移动解决方案，以帮助企业最大限度地延长正常运行时间和生产力。

Wavelink提供强大的企业移动管理，增强了从仓库到店面的关键任务移动部署的生产力。 随着市场上基于安卓系统的产品越来越多，企业向下一代技术过渡，Wavelink将其远程控制能力从微软的移动操作系统扩展到安卓操作系统平台，以满足客户的需求。 该解决方案伴随着WavelinkAvalanche ，它提供全面的企业移动性管理，以确保工人充分利用移动性，并提供最有效的手段来更新工人设备上的移动应用程序。

"Wavelink公司首席产品经理Alex Evans说："我们很高兴能带领客户向下一代平台迈进。 "任何时候一个设备出现故障，都会影响生产力，并最终影响你的底线。 如果你要实现你的客户承诺和公司目标，你需要该设备尽可能快地恢复正常运行。 我们的智能设备远程控制解决方案有助于加快问题的解决，让支持团队有设备访问权来复制问题，以便他们能够快速诊断和解决问题"。

Smart Device Remote Control 可帮助 Wavelink 直接在现场上进行故障排除，以防停机时间延长。即时维修可最大程度地提高生产力，并确保在现场诊断和补救设备时，不会浪费时间将设备送出进行维修。

Smart Device Remote Control 功能包括：

易于部署。 企业可以构建自己的部署软件包并发送安装链接。

安全会话。 新的远程控制提供 TLS 和 AES-256 位加密，并记录所有会话事件。

现场体验问题报告。 Smart Device Remote Control 增强了可见性，可查看设置、重现错误和修复问题，因此公司可以看到用户正在报告的第一手问题。

远程诊断。 通过在发出设备以获取不必要的服务之前测试问题并验证配置，IT 可以避免可怕的“未发现故障”。

传输文件和修复。 企业可以发送日志文件、操作系统更新等文件到设备以及从设备接收文件。

远程重启。强制重置以确保已安装更新并准备就绪。

无论是硬件、软件还是连接性，公司都需要查看导致工人闲置的原因。Smart Device Remote Control 可以查看设置、重现错误和修复问题。企业依靠这种远程解决方案来确保最大的正常运行时间，这是与 Splashtop 之类的领先提供商建立合作伙伴关系的关键因素之一。

“我们很高兴与 Wavelink 合作，为智能 OS 平台提供这种增强的移动管理支持。”Splashtop 首席执行官及创始人 Mark Lee 表示，“Splashtop 提供了最好的远程控制，并且这种合作关系利用了 Splashtop 最强大的企业功能之一。Wavelink 和 Splashtop 的集成移动解决方案工具使 IT 支持团队能够快速评估和解决问题，因此员工可以回到推动您的业务并从中受益的任务。”

Smart Device Remote Control 专为最新的移动部署而设计，它将现有的远程控制功能扩展到 Android 4.4 KitKat 版本和更新版本，并将支持包括 Honeywell、Panasonic 和 Zebra 在内的许多平台。

欲了解更多信息，请访问http://www.wavelink.com/ 。