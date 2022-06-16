TiFlux 通过 Splashtop 远程访问软件解决方案扩展了“帮助台”服务的产品组合
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Splashtop 与 TiFlux 的合作伙伴关系符合双方的国际扩张目标
加利福尼亚州圣何塞，2020年9月21日星期一 -Splashtop Inc.是全球远程访问解决方案的领导者，与面向IT服务提供商的IT解决方案公司TiFlux今天宣布建立伙伴关系，将Splashtop远程访问软件纳入TiFlux面向拉丁美洲市场的IT解决方案组合。
TiFlux 一直在寻找像 Splashtop 这样的战略合作伙伴，以期为 IT 管理系统提供实时远程访问流式传输协议。TiFlux 进行了一项全球调查，20多个合作伙伴参与了测试，最终只有 Splashtop 脱颖而出。Splashtop 不仅能够提供高质量的远程访问和远程支持软件，能够连接智能手机、平板和电脑，而且价格非常合理。
通过这种合作伙伴关系，TiFlux 能够将 Splashtop 集成到 TiFlux 服务台，使 IT 支持技术员能够即时远程访问托管计算机。然后，技术员可以直接在 TiFlux 平台内远程控制计算机，有效排除故障，确保托管计算机处于最佳运行状态。
TiFlux 的首席执行官 Marcio Jacson 表示：“今天一月到八月，我们的收入增长了72%。与 Splashtop 的合作将使我们距离目标更进一步，我们立志在不断扩大的拉美市场成为远程管理 IT 的首选资源。”
Splashtop 公司首席执行官 Mark Lee 称：“Splashtop 目前正处于全球快速扩张阶段，今年我们的全球增长超过了50%。目前我们在美国和亚洲都有业务发展，最近又在荷兰阿姆斯特丹建立了 EMEA 地区的总部，今后我们将继续推进全球扩张进程，进一步扩展我们�在拉美等其他全球市场的业务。”
点击此处了解 TiFlux 和 Splashtop 的合作详情。
关于TiFlux
成立于2017年，总部位于巴西Joinville，TiFlux 是一家IT解决方案创业公司，在拉丁美洲提供服务台、服务台、IT质量、SaaS、IT自动化和IT管理服务。 TiFlux目前有22人的团队，并且正在快速增长，自2020年1月以来收入增长了72%。
关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc.为商业专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最有价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是一个受欢迎的替代品，可替代VPN/RDP,VNC,RD Gateway, 和其他远程访问软件 。 全球有超过3000万用户享受Splashtop。