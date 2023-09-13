Syncro 深化与 Splashtop 的协作以简化远程访问
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Syncro 现可提供与 Splashtop 的增强无缝集成，为发展中的合作伙伴提供更多价值
2023年9月13日 西雅图：Syncro 是面向托管服务提供商（MSP）的专业服务自动化（PSA）和远程监控和管理（RMM）一体化平台，现在可为其合作伙伴提供 Splashtop 增强功能，作为新增团队方案的一部分。Splashtop 是领先的远程访问与 IT 支持解决方案，MSP 可以利用这一方案整合其工具集并支持多种特殊客户环境。Syncro 与 Splashtop 的合作关系带来了新功能，可以提高工作效率并为客户提供远程支持，只需在 Syncro 平台一次单击即可。
Syncro 首席执行官 Emily Glass 表示：“达成新的合作关系表明 Syncro 在采取其他方式帮助发展中的 MSP 降低运营成本。我们希望通过一套具有成本效益的工具，帮助合作伙伴为成功做好准备，帮助他们为客户提供更好的支持，新的合作关系再次证明了我们履行使命的决心。”
合作伙伴可以通过 Syncro 访问 Splashtop 的增强功能套件，包括：
即时远程控制：无论最终用户是否在场，都能不间断、高速远程连接托管设备。可以像面对面一样快速排除故障并执行任务。
轻松一键访问：只需在 Syncro 平台单击一下即可启动对资产的远程会话，从而节省时间、简化操作。
��提高远程会话效率：远程连接时在聊天过程中传输文件、打印并与最终用户互动。
自动会话日志记录：在 Syncro 的活动历史记录中自动录制 Splashtop 会话，确保透明度和问责制。
通过技术员协作提高效率：使多名技术员能够远程同时连接到同一台计算机，从而确保轻松协作并提高工作效率。
无缝多显示器支持：使用多对多显示器设置，轻松查看远程计算机的多台显示器。
使最终用户能够远程访问其工作计算机：通过购买最终用户远程访问许可证实现产品范围扩展，使客户能够随时随地利用远程计算机高效办公。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“与 Syncro 不断加强的合作伙伴关系表明了我们努力 MSP 提供增强的远程访问解决方案的决心。在 Syncro 的 PSA 和 RMM 集成平台中扩展我们的远程访问功能，使 MSP 能够更高效、更安全地运行。Syncro 意识到了用户友好、互操作性、安全的解决方案对 MSP的重要性，我们很高兴能与 Syncro 这样优秀的公司合作。”
有关 Syncro 与 Splashtop 的合作伙伴关系及其提供的增强远程访问功能的更多信息，请访问：https://syncromsp.com/
关于 Syncro
Syncro 的 PSA、RMM、远程支持一体化软件可帮助托管服务提供商提高运营效率，增加营业收入。定价非常简单，不需要签订合同，所有功能只需支付固定费用。Syncro 是一家以人为本的科技公司，秉持多元化、包容性、公平公正的原则，致力于使客户、员工乃至整个行业从中受益。访问网站 https://syncromsp.com/ 了解更多信息，或可到 LinkedIn 上关注我们 @syncromsp。
关于 Splashtop
在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn
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