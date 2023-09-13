Syncro 深化与 Splashtop 的协作以简化远程访问

Syncro 现在提供与 Splashtop 的增强无缝集成，为成长中的合作伙伴提供更多价值

西雅图，2023 年 9 月 13 日 –Syncro 是面向托管服务提供商 （MSPs） 的一体化专业服务自动化 （PSA） 和远程监控和管理 （RMM） 平台，现在为其合作伙伴提供增强的 Splashtop 功能，作为其新 团队计划的一部分。 Splashtop 是领先的远程访问和 IT 支持解决方案， MSPs 可以使用它来整合其工具集并支持多种独特的客户环境。 这种合作关系带来了提高工作效率和为客户提供远程支持的新功能，只需在Syncro平台上单击一下按钮即可完成所有操作。

“这种合作关系展示了Syncro帮助发展 MSPs 降低运营成本的另一种方式，”Syncro首席执行官Emily Glass说。 "我们的目标是通过一套具有成本效益的工具，帮助合作伙伴为成功做好准备，并帮助他们为客户提供更好的支持——这种合作是我们如何实现使命的又一个例子。"

合作伙伴可以通过 Syncro 访问增强的 Splashtop 功能套件，包括：

即时远程控制： 无论最终用户是否在场，均可享受与托管设备的不间断高速远程连接。 您可以像面对面一样快速排除故障并执行任务。

轻松一键访问： 只需在 Syncro 平台中单击一下即可启动资产的远程会话，从而节省时间并简化操作。

提高远程会话效率： 远程连接时通过聊天传输文件、打印和与最终用户互动。

自动会话日志记录： 在 Syncro 的活动历史记录中自动记录 Splashtop 会话，确保透明度和问责制。

通过技术人员协作提高效率： 使多名技术人员能够远程同时连接到同一台计算机，从而确保轻松协作并提高工作效率。

无缝多显示器支持： 使用真正的多对多显示器设置，轻松查看远程计算机的多台显示器。

使最终用户能够远程访问其工作计算机： 通过购买最终用户远程访问许可证来扩展您的产品范围，并使客户能够随时随地在远程计算机上高效工作。

“我们与Syncro日益增长的合作伙伴关系表明我们致力于 MSPs 提供增强的远程访问解决方案，”Splashtop首席执行官Mark Lee说。 “在Syncro的集成PSA和RMM平台中扩展我们的远程访问功能，使 MSPs 能够更高效，更安全地运行。 我们很高兴能与像Syncro这样的公司合作，该公司意识到用户友好、可互操作和安全的解决方案对MSP社区的重要性。”

有关 Syncro 与 Splashtop 的合作伙伴关系及其提供的增强型远程访问功能的更多信息，请访问： https://syncromsp.com/

关于 Syncro

Syncro的一体化PSA、RMM和远程支持软件可帮助托管服务提供商运营更高效、更有利可图的业务。 定价简单得令人耳目一新，没有合同，所有功能均按固定费用收费。 Syncro是一家以人为本的科技公司，致力于多元化、包容性和公平的做法，使所有人受益——从客户和员工到整个行业。 请访问 https://syncromsp.com/ 了解更多信息或者在 LinkedIn 上关注我们 @syncromsp。

关于飞溅顶

Splashtop 是简化随处工作世界的解决方案的领导者。 其混合办公和 IT /MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 获得专利的高性能技术能够实现 4K 高清质量、多显示器支持和 60fps 的超低延迟。 Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应迅速的客户服务。 全球有超过 3000 万用户、250k 家企业（包括 85% 的财富 500 强企业）享受 Splashtop 产品。 SplashTop.com

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Syncro

Syncro@cracklepr.com