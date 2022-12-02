适用于Android手机的Supercharged Splashtop 2作为免费应用程序发布-针对Qualcomm Snapdragon进行了全面优化，支持Windows 8手势
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下一代 Splashtop 软件旨在通过最快、最安全的移动远程桌面应用为 6 亿 Android 智能手机用户群提供支持
2012年11月6日--加利福尼亚州圣何塞--跨设备计算领域的全球领导者Splashtop Inc.今天宣布推出其获奖的最新一代远程桌面应用Splashtop 2 - Remote Desktop的Android版本。 继8月份发布用于安卓平板电脑的Splashtop 2之后，估计有6亿安卓智能手机用户现在将能够享受同样安全、高性能的远程访问他们的Macintosh和PC桌面，包括最新的Windows 8 PC。
迄今为止，Splashtop 已授权一千万以上的移动设备用户（从平板电脑到智能手机）从任何地方远程访问其计算机，以运行他们最喜欢的 Mac 或 Windows 应用程序以及查看和编辑文件，观看高清电影并玩图形密集游戏。
适用于 Android 手机的 Splashtop 2 应用已针对 Qualcomm Snapdragon 处理器进行了优化，从而使 CPU 利用率提高了 5 倍，并且电池寿命更长。此外，它还具有适应网络条件的自我优化技术，使用户能够充分利用 3G 或 4G 网络或 Internet 连接的带宽。
Android 版 Splashtop 2 是当今市面上唯一经过完全优化的远程桌面应用程序，可以使用原生 Windows 8 手势远程访问最新的 Windows 8 PC。Microsoft Office 2013 现在针对 Windows 8 上的触控体验进行了优化，这意味着 Splashtop 2 现在通过提供针对 Android 设备进行过优化的 Microsoft Office 来提高生产力，任何经过 Windows 8 触控优化的应用现在都可在 Android 平板电脑上使用。
对于客户来说，要开始使用Splashtop 2，唯��一需要的配置是一个用户名和密码，以便连接到计算机。 不需要配置路由器或防火墙，也不需要手动输入IP地址或安全代码。 有了Splashtop Anywhere Access Pack，在7天的免费试用期后可通过应用内购买获得，同样的简单过程让用户从世界任何地方通过互联网可靠地连接到他们的设备。
“Android 手机具有更大的屏幕、更清晰的显示屏和更快的多核处理器。这意味着 Splashtop 在手机上的体验越来越好。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“凭借我们经过优化的性能和无与伦比的安全性，Android 客户现在可以随时随地访问他们的所有应用和文件。”
Splashtop Streamer
Splashtop 2 需要下载并安装免费的 Splashtop Streamer 软件到 Window PC 或 Mac 上。支持的平台：Windows 8、7，Vista 和 XP（包括 Home Premium）、Mac OS X 10.6+（Mac 用户需要 Snow Leopard 或 Lion）。建议使用双核 CPU 以获得最佳性能。Splashtop 2 的购买包括最多可访问 5 台计算机的许可。
支持资源
Splashtop 主页：https://www.splashtop.com
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关于 Splashtop Inc.
Splashtop 希望通过提供一流的远程桌面体验（桥接平板电脑、电话、计算机和电视）来触及人们的生活。Splashtop 技术使消费者和企业用户可以随时随地对他们喜欢的应用程序、媒体内容和文件进行高性能、安全、交互式的访问。
Splashtop 的产品是 Apple App Store、Google Play、适用于 Android 的 Amazon Appstore、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shop 等应用商店内最畅销的应用程序。超过 1000 万名用户从应用商店下载了 Splashtop 产品，而惠普、联想、戴尔、宏碁、索尼、华硕、东芝、英特尔和其他合作伙伴的 1 亿多台设备上搭载 Splashtop 产品。
信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop Bridging Cloud™确保了跨多个设备的可靠、安全和高性能的连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。
Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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