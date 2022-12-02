Splashtop的Mirroring360现在可用于Epson®MoverioTM BT-200智能眼镜，支持在眼镜上查看iOS应用程序和内容
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Mirroring360 可从 Moverio Apps Market 下载，其 Epson Moverio 智能眼镜可为游戏玩家、视频观看、医师、工业设计师和 DJI Phantom Vision 无人机用户打造全新功能和体验。
加州圣何塞 - 2015年3月3日 - Splashtop Inc.是跨设备计算和协作的全球领导者，宣布Mirroring360现在可用于Epson® Moverio™ BT-200智能眼镜。
可从Moverio应用市场下载 ，iPod、iPhone和iPad用户现在可以使用Mirroring360轻松地将他们的移动设备体验重定向到Epson Moverio智能眼镜上，增强用户体验并赋予新的使用模式。
“通过桥接移动设备与智能眼镜，Epson 和 Splashtop 带来了新的可能性，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“例如，佩戴 Epson 的 Moverio 智能眼镜使用 Mirroring360 操纵大疆无人机，我可以将无人机保持在视线范围内，同时也可以从 iPhone 的智能眼镜中央直接查看无人机的视频源。这是一个强大的组合。”
“Mirroring360 将为 Epson Moverio 智能眼镜平台带来数千个 iOS 应用程序以及增强现实内容，”Epson America 新创公司的产品经理 Eric Mizufuka 表示。“Mirroring360 的集成功能让我们惊叹不已，该功能将支持我们的智能眼镜更好地服务于消费者和企业市场。”
要查看使用Splashtop Mirroring360与爱普生Moverio BT-200智能眼镜进行飞行和拍摄大疆无人机的图像和视频，请访问https://www.splashtop.com/blog 。
爱普生Moverio BT-200智能眼镜可通过特定的在线零售商和爱普生直接供货，建议售价为699.99美元。 有关Moverio BT-200的完整规格和其他信息，请访问https://moverio.epson.com。
关于 Splashtop
Splashtop 提供卓越的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和云相连接。Splashtop 现有用户超过2000万，宏碁、AMD、华硕、戴尔、Gigabyte、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、MSI、三星、索尼、东芝等制造商合作伙伴已在超过1亿台设备上搭载 Splashtop。Splashtop 开发了几款用于教育和一对一数字化学习计划的产品，包括 Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard 和 Mirroring360。
Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，并入围2013年Red Herring北美100强。 该公司的总部设在加利福尼亚州的圣何塞，并设有多个国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com 和www.mirroring360.com
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Steve Rokov