Splashtop的Mirroring360和远程桌面与InFocus Mondopad，JTouch白板和DigiEasel捆绑在一起，从而实现了跨设备的会议和协作
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
借助 Mirroring360，演示者可以轻松将 iOS、Android、Windows、MAC 和 Chromebook 屏幕投射到多点触摸 Mondopad、JTouch Whiteboard 和 DigiEasel
加州圣何塞 - 2015年10月1日 - Splashtop Inc.宣布Mirroring360和Splashtop远程桌面与富可视多点触控1080p Mondopad（57"、70"、80"）、JTouch白板（40"、65"）和DigiEasel（40"）捆绑，针对会议室、教室、远程教育中心和多点办公。 会议参与者可以使用任何设备--PC、Mac、Chromebook、平板电脑或智能手机--与富可视会议产品安全地连接并分享内容，使会议更有成效。 通过捆绑在Mondopad中的Splashtop远程桌面，用户可以从任何设备上远程控制Mondopad，包括推进幻灯片或进行注释。
“我们开会时经常会遇到携带五花八门的设备的人，如何在设备之间有效共享内容始终是个挑战。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“我们很高兴与 InFocus 合作提供一种高度集成的会议室协作解决方案，以支持所有类型的设备。”
“Mirroring360 和 Splashtop Remote Desktop 是 InFocus 各种协作解决方案的强大补充，”InFocus 副总裁 Surendra Arora 说，“用户无需电缆即可立即从任何设备进行连接，这意味着人们可以更高效地进行协作。”
Mirroring360 完全支持最新的 iOS9 Airplay Mirroring 和 Chromebook 屏幕共享，以及用于促进企业和学校中托管大型部署的功能和工具，例如 .msi 软件包和预设配置选项。
看看成千上万的企业和学校如何从Splashtop Mirroring360中受益：https://www.mirroring360.com/
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关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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