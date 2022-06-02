Splashtop的Mirroring360和远程桌面与InFocus Mondopad，JTouch白板和DigiEasel捆绑在一起，从而实现了跨设备的会议和协作

借助 Mirroring360，演示者可以轻松将 iOS、Android、Windows、MAC 和 Chromebook 屏幕投射到多点触摸 Mondopad、JTouch Whiteboard 和 DigiEasel

加州圣何塞 - 2015年10月1日 - Splashtop Inc.宣布Mirroring360和Splashtop远程桌面与富可视多点触控1080p Mondopad（57"、70"、80"）、JTouch白板（40"、65"）和DigiEasel（40"）捆绑，针对会议室、教室、远程教育中心和多点办公。 会议参与者可以使用任何设备--PC、Mac、Chromebook、平板电脑或智能手机--与富可视会议产品安全地连接并分享内容，使会议更有成效。 通过捆绑在Mondopad中的Splashtop远程桌面，用户可以从任何设备上远程控制Mondopad，包括推进幻灯片或进行注释。

“我们开会时经常会遇到携带五花八门的设备的人，如何在设备之间有效共享内容始终是个挑战。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“我们很高兴与 InFocus 合作提供一种高度集成的会议室协作解决方案，以支持所有类型的设备。”

“Mirroring360 和 Splashtop Remote Desktop 是 InFocus 各种协作解决方案的强大补充，”InFocus 副总裁 Surendra Arora 说，“用户无需电缆即可立即从任何设备进行连接，这意味着人们可以更高效地进行协作。”

Mirroring360 完全支持最新的 iOS9 Airplay Mirroring 和 Chromebook 屏幕共享，以及用于促进企业和学校中托管大型部署的功能和工具，例如 .msi 软件包和预设配置选项。

看看成千上万的企业和学校如何从Splashtop Mirroring360中受益：https://www.mirroring360.com/

了解更多关于Mondopad:http://www.infocus.com/displays/MONDOPAD-SERIES