Splashtop的远程桌面Streamer应用程序现已上架Autodesk Exchange Apps Store
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适用于 Autodesk 软件的 Splashtop Remote Desktop Streamer 应用程序可帮助用户从任何设备远程访问 3D 应用程序
加利福尼亚州圣何塞 - 2013 年 10 月 15 日 - Splashtop 已在 Autodesk Exchange 应用商店中针对所有 Autodesk 产品推出全新 Remote Desktop Streamer 应用程序。Splashtop Remote Desktop Streamer 旨在支持从任何设备远程访问任何 Autodesk 产品的 3D 图形。在运行 Autodesk 应用程序的用户工作站上安装 Splashtop Streamer 之后，用户只需安装适用于 iOS、Android、Windows RT、Windows Phone 8、Blackberry、Windows、MAC 和 Linux 的 Splashtop Remote Desktop 应用程序（可从相应的应用商店和 Splashtop 网站获取），即可从任何位置远程控制所有 Autodesk 3D 应用程序和数据。Splashtop 已针对 NVIDIA GPU 和 AMD GPU/APU 进行了全面优化，能够以每秒 60 帧以上的帧速率和不到 30 毫秒的延迟提供 3D 图形，从而实现流畅的交互性。
Autodesk Exchange Apps 商店是 Autodesk 软件生态系统的门户，可访问一些插件，从而使设计人员可以找到并立即下载解决方案来应对一些较为紧迫的设计挑战。Autodesk Exchange Apps 包括适用于 15 种 Autodesk 产品的应用程序，包括 AutoCAD、Autodesk Inventor、Autodesk Revit、Autodesk 3ds Max 和 Autodesk Maya。客户可以直接在 Web 上以及从 Autodesk 产品中访问 Autodesk Exchange Apps 商店，这使其成为非常方便的资源。
新的 Splashtop Remote Desktop Streamer 应用可免费供给运行 Windows、MAC 和 Linux 工作站的 Autodesk 用户使用。Splashtop 应用支持从任何设备远程访问 Autodesk 3D 应用程序，可在 iOS、Android、WinRT、Windows Phone、Windows、MAC 和 Linux 上使用。
“我们欢迎 Splashtop 加入 Autodesk Exchange 应用商店 - Splashtop Remote Desktop Streamer 应用程序只是一个良好示例，代表客户可在日常使用的设计和工程产品中轻松获取的宝贵加载项，”Autodesk Developer Network 主管 Jim Quanci 表示。“Splashtop Streamer 是一款功能强大的远程图形引擎，可重定向任何 Autodesk 软件，从而为行业中依赖 Autodesk 进行设计项目的所有 Autodesk 客户提供更强大的功能。”
“数百万消费者一直在使用 Splashtop 来启用远程 3D 游戏，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“我们现在通过与 Autodesk 合作，将这种性能最高的远程 3D 功能带入专业人员市场。”
用于调动3D Autodesk应用程序的Splashtop Streamer可在Autodesk App Store免费获得。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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Kim Gengler
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