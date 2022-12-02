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适用于iPad的Splashtop XDisplay扩展了Windows 7桌面

本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。

把iPad变成一个额外的显示器以提高生产力

2011年7月27日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。作为跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布Splashtop XDisplay ，该应用可将iPad变成Windows 7 PC的无线第二显示器，以提高生产力。 使用iPad作为屏幕扩展器可以达到很多目的。

例如：

  • 通过用小部件、文件夹快捷方式、IM好友列表、Skype、Twitter、Photoshop调色板和其他实用应用程序填充你的iPad屏幕，减少桌面的杂乱。

  • 在不同的显示器上查看电子表格，以便无需滚动就能看到所有的栏目

  • 工作时在iPad上停放背景娱乐窗口，如Netflix、Hulu或社交游戏（FarmVille）。

  • 在一台显示器上编辑HTML页面，同时在iPad上查看渲染后的网页

  • 通过在扩展的iPad屏幕上向其他人展示额外的内容来与他们合作。

  • 在床上或沙发上的 Pad上播放Flash电影和视频，避免传输或转换的麻烦

Splashtop首席执行官兼联合创始人马克·李（Mark Lee）说：“没有忠实的支持者罗宾（Robin），蝙蝠侠就不会成为蝙蝠侠。” “同样，如果没有iPad，Splashtop XDisplay可以使您的主计算机与iPad成为同一个伴侣。”

Splashtop XDisplay 与两个iPad版本兼容，并与运行Windows 7操作系统的PC连接。 它由两部分组成：在iPad上运行的应用程序和在PC上运行的免费Windows Streamer。

Splashtop XDisplay 功能：

  • 完全支持音频和视频（声音可以从PC或iPad独立打开/关闭）

  • 支持Windows 7默认的Aero桌面主题，具有半透明的窗口

  • 直观的触摸手势，具有捏合变焦的能力

  • 虚拟屏幕键盘作为可选的文本输入方法

  • 转动iPad时自动定位（在横向和纵向模式下均可使用）

  • 密码保护，保护隐私

  • 能够选择你的扩展显示器相对于PC的位置

要了解有关 Splashtop XDisplay 和“扩展屏幕”的更多信息，请访问网站：https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay。在 Apple 应用商店下载 Splashtop XDisplay：https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922

关于 Splashtop

Splashtop Inc.成立于2006年，目标是使世界各地的人们能够跨设备和云端快速访问内容。 Splashtop的旗舰产品Splashtop远程桌面是苹果应用商店和安卓市场的畅销产品，允许用户从移动设备和PC上享受完整的计算机体验。

如今，基于 Splashtop 的产品可在 7,000 多万台 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 的 PC 和移动设备上使用。Splashtop 荣获诸多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com

媒体联系。

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有用的链接。

在 Apple 应用商店下载 Splashtop XDisplay：https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922
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Splashtop XDisplay：https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
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