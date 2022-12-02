Splashtop与飞思卡尔，英特尔，NVIDIA，高通和德州仪器（TI）一起进行多媒体优化
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Splashtop Remote Desktop 应用的性能比同类产品高出 15 倍
2011年6月14日--加利福尼亚州圣何塞--Splashtop®公司，即时访问计算领域的全球领导者，今天宣布与芯片制造商--飞思卡尔、英特尔、英伟达、高通、德州仪器合作，优化其Splashtop远程桌面软件的性能。 基准测试结果显示，与竞争对手的产品相比，多媒体性能优势高达15倍。 最近，该应用已成为美国苹果应用商店中排名第一的付费iPad应用，吸引的用户下载量超过了俄罗斯方块、苹果的GarageBand等游戏，甚至超过了《愤怒的小鸟》!
在过去几个月中，Splashtop与领先的芯片公司建立了关系，以便在流行的GPU和CPU上调整其软件性能，如NVIDIA的GeForce图形处理器和Tegra 2双核处理器。 在基准测试中，Splashtop远程桌面显示出每秒30帧的持续速率，延迟（滞后时间）非常低。 竞争产品显示平均速率在每秒2到6帧之间，大约下降了80% 到 95% 的帧，显示的 "视频 "看起来更像一个幻灯片。 他们的平均延迟时间从2 到10+ ，比Splashtop的长，导致用户体验迟缓。
要查看为基准测试拍摄的视频，请访问：
Splashtop：www.youtube.com/watch?v=qvlc2kZKtcg
“当然，我和其他人一样喜欢卡顿不流畅的查理·卓别林电影。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说：“但是当我观看《碟中谍》时，我希望有些事像电影本身一样流畅、快速、令人兴奋，这正是我们在 Splashtop Remote Desktop 中获得的那种体验。”
“远程桌面软件信守了对当今最流行的移动和手持设备用户带来诸多优点的承诺，”Kusnetzky集团创始人及 ZDNet 的 Virtually Speaking 的主要作者，著名分析师 Dan Kusnetzky说。Splashtop 提供了远程桌面软件，可以在复杂的设备和 cloud 服务群中统一用户体验。他们的方法转化为显着的性能改进，可以显着改善最终用户体验。”
Splashtop 的技术能够满足多媒体专业人员的需求。“Splashtop Remote Desktop 是像我这样的数字媒体专业人员的首选高性能远程桌面工具，他们要求低带宽数据流而不牺牲视频质量和帧速率降低以避免滞后，”Orlando Tech 的数字媒体艺术部门的 3D 动画技术讲师 Alan Lynch 说，“用户界面和软件功能在同类产品中确实是最好的，这使我的学生可以获得专业运动捕捉工具。Splashtop Remote Desktop 为我们节省了数千美元的硬件，并使我们摆脱了笨重的线缆。”
Orlando Tech 视频：www.youtube.com/watch?v=IFKlkbBPVps
Splashtop Remote 可与大多数智能手机和常见平板电脑（iPad、Transformer、Xoom、Galaxy Tab）配合使用，并连接到运行 Windows 7、Vista、XP 或 Mac OS X 10.6 或更高版本操作系统的计算机。它由两个组件组成：在移动设备上运行的应用程序和在计算机上运行的免费 Streamer。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问：www.splashtop.com/remote。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速访问内容和应用。 2007年首次推出的Splashtop OS产品是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop远程桌面是苹果应用商店中排名第一的付费iPad应用，允许用户在离开电脑时通过智能手机或平板电脑享受完整的电脑体验。 Splashtop白板在Splashtop远程的基础上，增加了注释功能。 Splashtop Remote现已在苹果应用商店、iTunes、安卓市场和webOS应用商店上市。
如今，基于 Splashtop 的产品可在超过 6000 万台 PC 和移动设备上使用，这些设备包括 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 等领先制造商。Splashtop 已获得许多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖和《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 www.splashtop.com。
媒体联系：
Splashtop公关团队
有用的链接。
Splashtop Remote:www.splashtop.com/remote
Splashtop Home:www.splashtop.com