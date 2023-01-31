Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的“2023年冬季最佳奖”
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根据客户评论和评分，Splashtop 在远程桌面解决方案领域一路领先，荣获 TrustRadius 颁发的“最佳关系”“最高性价比”和“最佳功能集”三大奖项
2023年2月1日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在简单安全的随处办公远程 IT 解决方案领域处于领先地位，该公司今天宣布荣获知名 B2B 软件评论平台 TrustRadius 颁发的三个“2023年最佳奖项”。Splashtop 远程桌面解决方案荣获了其中的三大奖项，证实了该公司在提供世界级产品和客户支持方面所做的各项努力。
TrustRadius 研究副总裁 Megan Headley 表示：“Splashtop 获得了冬季最佳功能集、最佳性价比和最佳关系三大奖项。这些奖项属于 TrustRadius 的远程桌面类别。TrustRadius 上100％的用户评论称 Splashtop 物有所值，99％的用户评论表示对 Splashtop 的功能集感到非常满意。Splashtop 的支持评级为9.5分，满分10分。所有奖项都直接基于客户反馈。”
Splashtop 用户社区的评论：
“在使用 Splashtop Remote Support 的这些年里，我只需要将其用于几个场景。使用过程中，连接非常快，这就是我想要的远程支持体验。这个软件让我完全没有任何顾虑！”高等教育公司 IT 经理
“在远程支持工具中，Splashtop 非常棒。可供使用的工具有很多，包括文件传输、屏幕标记、白板、技术员共�享、多屏或单屏视图（适用于多显示器）。Splashtop 的性价比、功能、易用性以及他们公司的支持社区给我（和我的技术员）留下了深刻的印象。不相信的话，我建议你申请试用，亲自试一试这款软件。我相信你一定会非常满意。”金融公司 IT 管理员
“因为朋友的公司而发现了 Splashtop。在第二年，我朋友对现有远程支持软件的续订量翻了一番。我研究了各种同类软件，最终发现了 Splashtop。我们对 Splashtop 进行了简短的测试，这款软件具备我们关于使用的所有功能，而且还具备我们需要的附各种加功能。我不仅把 Splashtop 部署到的公司，还帮助几个朋友为他们的公司进行部署。所有人都对 Splashtop 非常满意。我很乐意给这项产品或服务打最高分。”咨询服务副总裁
Splashtop 的远程访问与远程支持解决方案在不断扩展，可随时随地以简单、安全的方式访问任意设备上的高性能计算机和内存密集型应用，可用于办公、个人用途或 IT 支持。Splashtop 的用户界面简单直观，允许用户建立连接、实时查看屏幕和管理远程计算机，所有这些功能都由强大安全架构提供支持，可保护数据和信息安全。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“我们的产品功能完善，定价合理，而且还具备业内最好的客户支持，我们为此感到自豪。我们非常注重客户需求，在用户社区看到积极反馈，会让人觉得所有的努力都是值得的。非常感谢 TrustRadius 对我们��的认可。”
TrustRadius “冬季最佳奖项”完全基于客户的反馈。要详细了解 Splashtop 多次获奖的远程访问与支持解决方案，请访问 Splashtop.com，或前往 TrustRadius 查看用户评论。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，可针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持提供多种远程解决方案，其远程体验快速、简单且安全，如同在现场操作设备一样。Splashtop 支持 4K 画质、帧率高达60fps，具备多种高级安全功能，符合各种行业标准和法律法规，可访问并支持目前主流的绝大多数设备和操作系统。Splashtop 在全球设有专业的技术支持团队，是一款全功能、多场景、高性能的应用软件。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的世界500强企业。www.Splashtop.com
关于 TrustRadius
TrustRadius 是最值得信赖的研究与审查平台，可供企业领导者寻找并选择符合其需求的软件。各行各业的决策者都会参考 TrustRadius 平台上经过验证的同行指导和研究。供应商通过用户丰富的评论讲述自己独特的故事，从而吸引并转化高意向买家。每年有1200多万访问者在 Trustradius.com 创建并参与高质量评论内容和数据。TrustRadius 总部位于德克萨斯州奥斯汀，由多名成功企业家创立，已得到 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。