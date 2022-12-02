Splashtop 荣获“SDC 年度最佳数字转型公司奖”
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Splashtop 提供的技术解决方案能帮助最终用户完成数字转型项目，在第13届 Angel Business Communications IT 重要奖项颁奖大会上，Splashtop 因在这一领域取得的杰出成就而被票选为“年度最佳数字转型公司”。
荷兰阿姆斯特丹，2022年11月29日 - 继5月初获得IT Europa奖之后，Splashtop--一家简化和精简随时随地工作的解决方案的领导者--正在庆祝在伦敦举行的SDC奖 ，再次获得成功。
存储、数字化、云计算和渠道（SDC）奖，今年是第13届，重点表彰提供数字化转型产品和服务的成功企业。 Splashtop 被评为 "年度最佳数字转型公司"，与其他四家欧洲公司竞争。
Splashtop因提供高性能、安全且实惠的远程桌面技术而受到广泛认可，这项技术帮助个人、机构和各种规模的组织提升效率并确保业务连续性。
Splashtop 为功能强大的计算机提供简单、安全的远程桌面访问，帮助用户随时随地使用任何设备访问 CPU 密集型应用程序，既可用于办公、个人用途，也可用于 IT 支持。有了 Splashtop，公司能利用更灵活、更安全的方法实现远程办公和混合办公，能更高效地为分布式办公团队提供 IT 支持。
在教育领域，Splashtop 也取得了优异成绩。目前，已有200余所全球知名的教育机构利用 Splashtop 实施远程学习计划，轻松实现了对校内实验室和资源的安全远程访问。
" Splashtop EMEA总经理Alexander Draaijer说："这一认可表明我们致力于为企业以及我们的渠道合作伙伴和MSP提供最佳的远程桌面访问和支持工具集。 "过去几年给数字化转型带来了巨大的加速度，我们坚信科技公司应该通过提供高性能、安全的远程桌面和远程支持解决方案为这一变革做出贡献，最重要的是，无论从使用角度还是从价格角度来看，都是可以负担得起的。这就是为什么我们设计的产品功能强大，但易于设置和使用，而且价格合理，条件透明。"
Splashtop 总部位于硅谷，在全球发展至今已有17个春秋，于2020年在阿姆斯特丹设立欧洲总部。该公司旨在帮助个人用户、中小企业、学校、政府机关向更加数字化的世界转型。Splashtop 坚持以性能为中心，产品定价合理，合同政策清晰明确、无任何捆绑，深受全球3000多万用户的喜爱。最近，全球十大软件审查平台之一 TrustRadius 将 Splashtop 评为“年度最佳软件”。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持的解决方案可提供真实的"面对面体验"，就像现场设备一样快速、简单且安全。Splashtop 具备 4k 分辨率 60fps 的高性能以及各种高级安全功能和合规性，可访问并支持所有设备和操作系统，在全球都可以即时联系我们的专业技术员，是一款全功能、多场景、高性能软件应用。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的世界500强企业。Splashtop.cn