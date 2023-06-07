Splashtop 荣获2023年教育科技突破奖
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Splashtop 的远程访问和支持解决方案因教育创新而荣获年度远程学习解决方案供应商奖
2023年6月8日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在简化随处办公远程解决方案领域处于领先地位，该公司自豪地宣布其在教育科技突破奖评选活动中荣获“年度远程学习解决方案供应商奖”。这项在教育行业久负盛名的奖项特别关注创新性解决方案和创意公司，这些方案和公司要能够满足用户的真正需求、解决复杂或关键问题，要能够抓住机遇以创造或革新市场或行业。
Splashtop 的教育远程访问和支持解决方案能为教育机构提供各种优势，有助于丰富学生体验、提高学习效率以及增强安全性。利用 Splashtop 的综合平台，教育机构可以确保公平访问资源和技术，为教职员工实施安全的混合办公协议，为 IT 人员配备必要的工具，用于管理和支持其基础设施。此外，Splashtop 可以帮助敏感数据免受未经授权的访问或网络威胁，为教育机构的未来发展铺平道路。Splashtop 强大的支持解决方案扩展了广泛的设备兼容性，包括 Windows、Mac、iOS、安卓、Linux 和 Chromebook。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee：“我们很荣幸能获得教育科技突破奖委员会的认可。在当今世界，教育机构必须能够持续提供可访问性和性能，不会受限于地理位置或设备类型。我们的远程访问解决方案消除了数字和地理界限，丰富了学生的学习体验，促进了教育的公平公正。”
自五年前首次举办以来，教育科技突破奖在参赛数量和质量上都大幅上升，2023年获得了全球多家最卓越、最有前景的教育科技公司的数千项提名。今年的评审团由具备行业技术、商业、学术和营销专业知识的专家组成，对获奖者进行了全面的分析、评估和评分。参赛作品根据多项标准进行评审，包括创新性、性能、易用性、功能、价值和影响力。
要详细了解 Splashtop 多次获奖的远程访问与支持解决方案，请访问 Splashtop.com/Education。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn