plashtop Whiteboard荣获卓越奖
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带有注释的远程桌面应用程序 Splashtop Whiteboard 被 Tech＆Learning 评选为杰出的教育技术产品
2012年11月14日--加利福尼亚州圣何塞--Splashtop Inc.，跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布其Splashtop白板 应用程序在被Tech& 学习杂志评为杰出技术产品后，获得了著名的卓越奖。 Splashtop白板使教师和学生能够将iPad或安卓平板电脑变成一个互动白板。
通过详尽的测试和实验，并借鉴课堂上的真实经验，由 30 多名教师和教育专家组成的小组从 160 多种教育产品中选择了 Splashtop Whiteboard，这是市面上最具创新性和实用性的产品之一。
NewBay Media 的技术与学习小组编辑总监 Kevin Hogan 表示：“由于学校还是需要花更少的钱做更多的事，因此，购买适合所在地区需求的解决方案比以往更为重要。技术与学习小组很自豪地介绍了这些推荐产品，这些产品已由我们经验丰富的评委团队进行测试。”
“作为行政部门，我们正在讨论是否有必要购买所有全新的交互式白板功能，其价格要比购买 iPad 和 Splashtop Whiteboard 应用程序昂贵太多，”Diablo View Middle School 的校长 Chris Clausen 表示。“交互式白板已经被之前使用的老师抛弃，他们希望将教室换成可使用 Splashtop 应用程序的环境。对于我们的老师来说，这项工具非常出色，功能比交互式白板更强大，并且在此过程中为我们节省了大量资金。”“我对 Splashtop Whiteboard 很感兴趣！Whiteboard 不仅支持相当可靠的操作，��同时还可以在正在运行的 Windows 或 Mac 程序上进行控制和屏幕标记。另外，您还可以将其用作虚拟交互式白板(IWB) – 从而一举两得！”University of North Dakota 技术系教授兼系主任、教育顾问 Dave Yearwood 表示。
“获得这一奖项无异于因为打造市面上一流的教育软件产品而荣获诺贝尔奖。”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示，“除了夸张之外，作为一名家长，我知道我的团队为学校创造了一些有用的东西，这会对世界各地的孩子产生积极影响，我深感欣慰。”
Splashtop Whiteboard 构建在 Splashtop Remote Desktop 之上，后者是 Splashtop 屡获殊荣且在 Apple App Store 中长期排名榜首的付费 iPad 应用程序，同时也是 Google Play 上最热门的教育应用程序之一。通过从iPad 或 Android 平板电脑使用 Wi-Fi 连接计算机和大屏幕，课堂内可以观看视频和音频完全同步的 Flash 媒体，控制自己喜欢的应用程序，并使用功能齐全的工具栏注释课程内容。
迄今为止，Splashtop 已授权一千万以上的移动设备用户（从平板电脑到智能手机）从任何地方远程访问其计算机，以运行他们最喜欢的 Mac 或 Windows 应用程序以及查看和编辑文件，观看高清电影并玩图形密集游戏。
支持资源
Splashtop Whiteboard：https://www.splashtop.com/whiteboard
Splashtop 主页：https://www.splashtop.com
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Splashtop 希望通过提供一流的远程桌面体验（桥接平板电脑、电话、计算机和电视）来触及人们的生活。Splashtop 技术使消费者和企业用户可以随时随地对他们喜欢的应用程序、媒体内容和文件进行高性能、安全、交互式的访问。
Splashtop 的产品是 Apple App Store、Google Play、适用于 Android 的 Amazon Appstore、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shop 等应用商店内最畅销的应用程序。超过 1000 万名用户从应用商店下载了 Splashtop 产品，而惠普、联想、戴尔、宏碁、索尼、华硕、东芝、英特尔和其他合作伙伴的 1 亿多台设备上搭载 Splashtop 产品。
信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop Bridging Cloud™确保了跨多个设备的可靠、安全和高性能的连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。
Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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