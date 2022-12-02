Splashtop Whiteboard应用程序将iPad变成交互式白板

教育工作者现在可以用iPad控制他们的电脑，注释内容和播放Flash，而成本只是更昂贵的白板的一小部分。

2011年6月27日 - 费城ISTE -Splashtop® Inc.是即时访问计算领域的全球领导者，它将在宾夕法尼亚州费城举行的2011年国际教育技术协会（ISTE®）会议上展示Splashtop Whiteboard，即其用于教育的新iPad应用。

Splashtop Whiteeboard建立在Splashtop Remote Desktop的基础上，该公司的iPad应用具有突破性，是苹果应用商店中长期排名第一的付费iPad应用，Splashtop Whiteboard允许教师和学生将他们的iPad变成一个互动白板。 通过Wi-Fi连接到他们的教室电脑，他们可以通过iPad观看完全同步的视频和音频的Flash媒体，控制他们最喜欢的应用程序，然后对课程内容进行注释。 教师现在可以在课桌上或从教室的所有四个角落与学生互动。

Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说：“ iPad正在成为一种功能强大的教育工具，增强了Polyvision，Promethean和Smart Technologies现有的交互式白板。” “加上Splashtop Whiteboard，现在各地的学校都可以朝着完成1：1 iPad计划迈出一步。”

为庆祝上市，Splashtop在ISTE展会期间为Splashtop白板提供了9.99美元的优惠入门价格 （通常为19.99美元）。 请到Splashtop展台（#154） ，观看这一创新的新应用程序的演示。

以下是教育专业人士对Splashtop白板的评价：



“将远程桌面，白板和交互式工具等同使用，Splashtop Whiteboard为教育工作者使用iPad进行教学提供了惊人的功能。在学校预算困难的时期，找到能够用于多种可能性的多功能工具至关重要。配备iPad和Splashtop Whiteboard的计算机为教师提供了与学生进行视觉交流的选项。” –赖德（Ted Lai），2003年苹果杰出教育家，技术与媒体服务总监。

使用Splashtop白板，教师可以：

- 完全控制Mac或PC应用程序，如Apple Keynote®或Microsoft PowerPoint®，都可以在iPad上进行。 不需要被绑在班级的前面。 自由地四处游荡。 把iPad递给学生，让他们发挥想象力吧!

注释任何东西- 使用手势在现有内容或空白、划线或图表背景上使用不同颜色和大小的笔、荧光笔、形状和文本工具进行绘制和强调。 对屏幕进行快照，并将其保存在图库中供以后使用，或通过电子邮件发给学生、家长或同事。

体验栩栩如生的播放 - 所有视频和音频都在你的iPad上以高清晰度播放。 播放Adobe Flash内容、iTunes音乐、DVD、CD等，因为它们本来就是用来享受的，避免了同步的麻烦。

关于Splashtop



今天，基于Splashtop的产品可用于6000多万台个人电脑和移动设备，这些设备来自领先的制造商，包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG和索尼。 Splashtop获得了许多奖项，包括《PC世界》颁发的著名的 "最具创新的产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，以及《LAPTOP》杂志颁发的 "2011年CES最佳产品 "奖。 Splashtop公司的总部设在圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com 。

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