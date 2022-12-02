Splashtop Whiteboard应用程序将iPad变成交互式白板
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
教育工作者现在可以用iPad控制他们的电脑，注释内容和播放Flash，而成本只是更昂贵的白板的一小部分。
2011年6月27日 - 费城ISTE -Splashtop® Inc.是即时访问计算领域的全球领导者，它将在宾夕法尼亚州费城举行的2011年国际教育技术协会（ISTE®）会议上展示Splashtop Whiteboard，即其用于教育的新iPad应用。
Splashtop Whiteeboard建立在Splashtop Remote Desktop的基础上，该公司的iPad应用具有突破性，是苹果应用商店中长期排名第一的付费iPad应用，Splashtop Whiteboard允许教师和学生将他们的iPad变成一个互动白板。 通过Wi-Fi连接到他们的教室电脑，他们可以通过iPad观看完全同步的视频和音频的Flash媒体，控制他们最喜欢的应用程序，然后对课程内容进行注释。 教师现在可以在课桌上或从教室的所有四个角落与学生互动。
Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说：“ iPad正在成为一种功能强大的教育工具，增强了Polyvision，Promethean和Smart Technologies现有的交互式白板。” “加上Splashtop Whiteboard，现在各地的学校都可以朝着完成1：1 iPad计划迈出一步。”
为庆祝上市，Splashtop在ISTE展会期间为Splashtop白板提供了9.99美元的优惠入门价格 （通常为19.99美元）。 请到Splashtop展台（#154） ，观看这一创新的新应用程序的演示。
以下是教育专业人士对Splashtop白板的评价：
"iPad上的Flash应用？ 唯一更酷的是--将Splashtop白板应用程序与排名第一的儿童动画工具结合起来，帮助提高课堂上的识字技能。 现在他们可以给自己的作品做注释了吗？ 哇，教室刚刚变得更有创意了！" - 彼得-H-雷诺兹，Animation-ish™的创造者和FableVision®学习公司的创始人。
“将远程桌面，白板和交互式工具等同使用，Splashtop Whiteboard为教育工作者使用iPad进行教学提供了惊人的功能。在学校预算困难的时期，找到能够用于多种可能性的多功能工具至关重要。配备iPad和Splashtop Whiteboard的计算机为教师提供了与学生进行视觉交流的选项。” –赖德（Ted Lai），2003年苹果杰出教育家，技术与媒体服务总监。
使用Splashtop白板，教师可以：
掌控 - 完全控制Mac或PC应用程序，如Apple Keynote®或Microsoft PowerPoint®，都可以在iPad上进行。 不需要被绑在班级的前面。 自由地四处游荡。 把iPad递给学生，让他们发挥想象力吧!
注释任何东西- 使用手势在现有内容或空白、划线或图表背景上使用不同颜色和大小的笔、荧光笔、形状和文本工具进行绘制和强调。 对屏幕进行快照，并将其保存在图库中供以后使用，或通过电子邮件发给学生、家长或同事。
体验栩栩如生的播放 - 所有视频和音频都在你的iPad上以高清晰度播放。 播放Adobe Flash内容、iTunes音乐、DVD、CD等，因为它们本来就是用来享受的，避免了同步的麻烦。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速访问内容和应用。 2007年首次推出的Splashtop OS产品是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop远程桌面是苹果应用商店的畅销产品，允许用户在离开电脑时通过智能手机或平板电脑享受其完整的电脑体验。 Splashtop白板在Splashtop远程的基础上，增加了注释功能。 Splashtop Remote现在可以在苹果应用商店、安卓市场、亚马逊应用商店和webOS应用商店购买。
今天，基于Splashtop的产品可用于6000多万台个人电脑和移动设备，这些设备来自领先的制造商，包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG和索尼。 Splashtop获得了许多奖项，包括《PC世界》颁发的著名的 "最具创新的产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，以及《LAPTOP》杂志颁发的 "2011年CES最佳产品 "奖。 Splashtop公司的总部设在圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com 。
媒体联系：
Splashtop公关团队
实用链接:
https://www.splashtop.com
https://www.splashtop.com/whiteboard