Splashtop for Ubuntu的性能是VNC的10倍
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Splashtop的最新Streamer产品，允许Android、iOS、Mac和Windows用户连接到远程Ubuntu服务器或桌面，目标是Linux系统管理员、游戏玩家以及桌面和工作站用户。
2012年11月28日 加利福尼亚州圣何塞（PRWEB）：Splashtop 是一家行业领先的跨设备计算软件公司，该公司今天宣布已经发布 Ubuntu 版 Streamer 远程桌面软件。现在，Splashtop 2 客户端设备的用户可以连接到运行 Ubuntu 的远程计算机，然后可以访问 Linux 应用程序和数据。
对于Ubuntu用户来说，Splashtop Streamer为虚拟网络计算（VNC）和其他远程桌面软件提供了一个超强的、高性能的替代品。 由于其高效的协议、算法和优化，Splashtop在性能基准中显示，与竞争对手相比，其视频帧率最高可提高15倍，延迟时间最高可降低10倍。 Splashtop会话采用SSL和256位AES加密，允许它作为设备之间的安全管道，在某些情况下允许用户消除对单独VPN解决方案的需求。
"Linux基金会执行主任Jim Zemlin说："Splashtop几年来一直是Linux基金会的一个积极成员。 "通过该公司在Linux远程桌面流媒体软件方面的最新工作，Splashtop正在展示其对Linux用户社区的理解和支持以及与之合作"。
"Canonical的产品经理Stephane Verdy说："Splashtop的远程桌面软件是一个创新产品，我们欢迎它加入Ubuntu软件中心。 "我们相信，Ubuntu社区不仅会作为用户接受该产品，而且会将其与其他软件结合起来，为商业和娱乐提出创造性的移动解决方案。"
业内专家预计，几个群体对该产品有强烈的需求，包括：1）Linux系统管理员，他们中的许多人使用Ubuntu来管理他们的网络；2）Linux游戏玩家，他们绝大多数是充满激情和精通技术的计算机用户；3）Ubuntu的一般桌面和工作站用户，他们往往拥有Android设备和Splashtop支持的其他客户端平台。
这个新版本的Splashtop Streamer使用户能够远程连接到Ubuntu电脑并进行以下操作。
远程查看和编辑文件（无需传输或同步）。
运行他们喜欢的Linux程序
流式传输他们的音乐收藏
以每秒30帧的速度观看视频，延迟时间低
玩图形密集型的游戏
使用输入法输入各种语言的字符
对各种视频和音频格式进行即时转换编码
此外，Ubuntu版本的Splashtop Streamer允许通过手动编辑配置文件来微调视频帧率和设置端口号，这在Mac或Windows版本的Splashtop Streamer中是没有的。
"Splashtop的创始人兼首席执行官Mark Lee说："一段时间以来，Linux用户一直吵着要一个支持Ubuntu的Splashtop版本，所以现在我们已经实现了。 "我们给用户提供了一些调整配置文件的方法，以便以不同的帧率进行流式传输，我们认为Linux用户会很感激。"
迄今为止，针对中小企业和企业市场的Splashtop for Business产品线和Splashtop 2消费者产品线已使1000多万移动设备（从平板电脑到智能手机）用户有能力从任何地方远程访问他们的电脑，运行他们最喜爱的应用程序，查看和编辑文件，观看高清电影和玩图形密集型游戏。
支持性资源和有用链接
Splashtop 下载页面：https://www.splashtop.com/downloads
Canonical 主页：https://canonical.com/
Linux 基金会主页：https://www.linuxfoundation.org/
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Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Microsoft Windows Store等上最畅销的应用程序。超过一千万的人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而来自HP，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的一亿多台设备已随Splashtop一起交付。
Splashtop for Business产品线具有一个内部中继服务器和管理控制台。 Splashtop for Business是一个符合当前行业趋势（如BYOD和IT消费化）的解决方案，通过在多种设备上提供可靠、安全和高性能的连接，同时为IT部门提供政策驱动的控制，满足企业的移动性需求。
Splashtop的全球高性能中继服务器网络，即 "Splashtop Bridging Cloud™"，是一个SaaS基础设施，确保用户随时随地从任何设备进行快速、安全的远程访问。
Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，并设有多家国际办事处。有关更多信息，�请访问 https://www.splashtop.com。
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