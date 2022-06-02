Splashtop增强了Apple Mac计算机的远程支持和管理功能
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– Splashtop 远程支持高级版通过一个简单的解决方案为 IT 专业人员提供 Mac 和 Windows 计算机的远程控制支持、监控和管理功能 –
加州圣何塞，2018年10月24日 - Splashtop, Inc，远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者，正在使IT专业人士和MSP比以往更容易远程监控、管理和支持苹果Mac电脑。 Splashtop远程支持高级版 ，将Splashtop屡获殊荣的远程访问平台与全新的监控和管理功能相结合，使IT服务提供商能够轻松地监督和控制他们所有的Mac电脑端点。
Splashtop Remote Support Premium 通过一种低成本的易于使用的解决方案，消除了 IT 团队面临的许多挑战。借助快速的远程访问连接，技术人员可以远程访问其端点计算机并快速执行支持/维护。另外，IT 团队可以通过以下管理功能更好地控制 Mac 计算机基础架构：
可配置警报 – 设置自定义组合警报，以监控计算机状态、软件安装、内存使用情况等
远程命令 – 使用户能够在远程计算机上执行命令
系统清单 – 显示和报告系统、硬件和软件清单中的更改
“Mac 计算机在商业世界中变得越来越普遍，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“越来越多的 MSP 和 IT 团队正在积极地管理工作场所中的 Mac。Remote Support Premium 为他们提供了支持他们Mac（和 Windows）计算机基础架构的最佳解决方案。它也是最有价值的解决方案，与其他产品相比，每年可为客户节省数千美元。”
Splashtop远程支持高级版的设计考虑到了IT专业人士的日常任务，是MSP和IT团队的理想解决方案。 除了快速远程访问支持和管理功能外，远程支持高级版还包括其他引人注目的功能，如文件传输、多显示器支持、远程唤醒、远程重启、用户管理、计算机分组等。
现已正式上线！
Splashtop Remote Support Premium，可在无人值守的情况下支持和管理基于 Apple macOS 和 Windows 系统的计算机，详情请访问网站：https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-management。功能齐全的免费试用版也已正式上线。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。