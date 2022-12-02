Splashtop将于2012年在英特尔Sandy Bridge主板上发布
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Intel 在数百万个主板上捆绑 Splashtop Streamer – 允许最终用户将 PC 转变为个人云或数字家庭中心
2011年12月7日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.是跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布与Intel(NASDAQ:INTC)合作，在数百万块主板上捆绑Splashtop，从2月份开始实现个人云，向移动设备和电视传输PC内容、媒体、文件和应用程序。
目前，Splashtop 可以随时随地将全球 500 多万移动用户连接到 PC 或 Mac。
Splashtop 已针对 Intel Sandy Bridge CPU 芯片组进行了全面优化，能够以 1080p 和每秒 30 帧的速度提供高清视频到移动设备，并且延迟很低。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人Mark Lee 说：“人们愿意购买功能更强大的 PC，并将其转变为个人云，以便向移动设备提供内容、文件和应用程序。我们很高兴与 Intel 合作并优化 Splashtop 以提供最佳的跨设备用户体验。”
Splashtop Remote Desktop 消除了在设备之间传输、转换或同步文件和多媒体的需求。可以轻松访问重要的工作文件和办公应用程序，例如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word。也可以远程欣赏个人娱乐内容，包括电影、音乐、照片甚至 3D 游戏。
凭借 Splashtop Remote Desktop，用户可以：
通过直观触控手势完全控制 PC 或 Mac，可远程访问文件并与应用程序进行交互
使用微软办公室文件��（Word、Excel或PowerPoint）和微软Outlook工作
访问 iPhoto、Quicken、Keynote 和其他应用程序
观看视频（Hulu、Netflix、DVD）和播放存储在他们电脑中的音乐，无论是iTunes、Windows Media Player还是其他格式的音乐。
访问IE、Firefox、Chrome和Safari浏览器的书签、喜爱的插件和扩展程序
通过Wi-Fi和3G/4G网络连接到PC或Mac上
利用网络唤醒功能节省能源
关于 Splashtop
Splashtop 希望通过提供一流的跨设备计算体验（桥接平板电脑、电话、计算机和电视）来触及人们的生活。Splashtop 的产品搭载到来自 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Intel 和其他合作伙伴的超过 1 亿台设备上。Splashtop Remote Desktop、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHound 等是 Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog 和 Amazon Appstore for Android 上 60 多个国家/地区最畅销的应用，以高性能满足数百万移动用户，随时随地以交互方式访问他们喜欢的应用程序、媒体内容和文件。
对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。
Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多享有声望的奖项 -《电脑世界》“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”。Splashtop 的总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有团队。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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