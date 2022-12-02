Splashtop被选为Red Herring北美前100名名单的决赛入围者
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加利福尼亚州圣何塞 - 2013年5月7日 - 领先的远程桌面和应用访问公司Splashtop Inc.今天宣布，它已被选为Red Herring北美百强奖的入围企业，该奖项是一份表彰北美商业地区年度最具潜力的私营技术企业的权威名单。 Splashtop为大型企业、中小型企业和消费者提供性能一流的远程桌面和应用程序访问，以成本效益调动关键业务应用程序、数据和文件。 通过能够访问.net。 在iPad、平板电脑和智能手机上使用IE、Flash以及CAD/CAM和设计程序等 "厚重 "的商业应用，他们在任何移动设备上能够访问的内容、时间都没有什么限制。 Splashtop正在申请专利的技术甚至允许游戏玩家在他们的iPad上玩电脑游戏，而教育工作者在课堂上走动时，可以在核心课程上进行分享、投影和注释，并以更多的互动方式吸引学生。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“我们很荣幸被提名为决赛入围者。入围名单中有很多伟大的公司，我们很高兴位列其中，作为一家为数百万用户提供极大便利和商业价值的公司而获得认可。”
自 1995 年以来，《红鲱鱼》一直在遴选最令人振奋和最有希望的初创企业和“项目”。决赛入围者是从北美数百名候选人池中独立评估选出的。20 个主要标准决定了评分和流程。其中包括：候选公司的潜在市场规模、其知识产权和专利、融资、概念证明、滚动收入和管理层的专业知识。每家公司填写详细的申请提交书后，都要进行一次单独的面谈，并进行尽职调查。入围名��单通常包括当年表现最佳和最杰出的公司。
通过对公司的实际业绩记录和地位进行审核，可以补充这一独特的评估，这使《红鲱鱼》能够查看过去的“嗡嗡声”，并使该名单成为发现和倡导行业最大商机的宝贵工具。
“决赛入围者名单证明了企业家和风险投资人所做的英明选择，以及初创公司坚实扎根于美国企业并拥护他们的创新。从所有方面来看，它凸显了美国卓越的企业家精神。”Red Herring 发行人兼首席执行官 Alex Vieux说。
2013 年《红鲱鱼》北美地区 100 强决赛入围者决赛入围者遴选基于技术创新、管理实力、市场规模、投资者记录、客户获取和财务状况。在宣布之前的几个月中，安全、Web 2.0、软件、硬件、生命科学、cloud、移动和其他领域的数百家公司完成了角逐该奖项的提交工作。
决赛入围者需要在 2013 年 5 月 21 日至 23 日在加利福尼亚州蒙特雷举行的北美红鲱鱼论坛上展示其获奖策略。前 100 名获奖者将在 5 月 23 日晚的特别颁奖典礼上宣布。