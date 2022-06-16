Splashtop 研究表明，1/3的 IT 负责人因远程访问与支持技术而感到工作压力有所缓解
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然而，33%的 IT 决策者预计今年冬天将在支持远程办公人员和办公室办公人员方面面临各种挑战
英国伦敦--2022年1月12日：工作场所的压力和倦怠在过去两年里达到了历史最高点，然而，根据来自Splashtop 的新研究，三分之一的IT领导（34%）感到工作压力减少，这要归功于安全远程访问和支持技术。
报告的数据，，从破坏到分布。IT如何驾驭不断变化的工作环境 ，是通过3GEM的一项研究获得的，该研究对英国小型、中型和大型组织（250名员工）的1000名IT决策者进行了调查。 在过去的18个月里，远程访问和支持技术促进了从任何地方工作的广泛转移，员工已经学会了在家里和在办公室一样的生产力。 随着冬季的到来--以及随之而来的时钟变化、寒冷的天气和黑暗的夜晚--新的数据显示，远程访问和支持技术的好处不仅仅是工作场所的效率。
五分之二（42%）的IT决策者甚至表示，他们的工作更加愉快，因为有了远程技术，他们感到没有压力了。 除此之外，36%的受访者认为远程访问工具使他们的用户和同事对他们作为决策者有更大的信心，而近一半（47%）的受访者认为远程访问工具不仅使用户受益，也使IT团队受益。
IT 负责人预计今年冬天将面临各种挑战
当被问及IT领导者在冬季面临的最大挑战时，发现英国企业想到的是各种潜在问题。 三分之一（33%）的人预计在能够支持远程工作人员和办公室工作人�员方面会有一些挑战，而30%的人说，由于远程工作的结果，能够支持灵活的工作时间是他们预计的一个问题。 此外，13%的人提出了预算问题，特别是在办公室没有满负荷运转的情况下。 围绕员工福利的问题也得到了考虑，因为18%的人指出身体疾病和精神健康不佳的影响是他们预期的一个挑战。
Splashtop 的 EMEA 总经理 Alexander Draaijer 表示：“虽然看到英国企业关注到各种各样问题令人备受鼓舞，但很明显，围绕分布式办公人员制定具体计划对于解决未来几个月的许多预期问题非常重要。投资远程访问工具可以让 IT 经理在预算方面放心，并有信心促进形成高效的工作场所，最终提升员工体验与幸福感。”
分布式办公只会越来越复杂
随着分布式工作现在嵌入到许多英国企业的文化和实践中，四分之一（25%）的IT领导者认为，随着不同的工作模式的采用和具体的个人团队成员需求的扩大，它只会变得更加复杂。 这只可能会加剧这样的发现：由于灵活的政策，大多数IT决策者（82%）现在的工作时间普遍延长。
调查还发现，尽管35%的IT领导认识到分布式工作使他们的工作更加困难，但大多数人（61%）每天多工作一小时，以促进员工现在开展业务方式的这一重大转变。 除了花费额外的时间使分布式员工能够工作之外，IT经理还表示他们现在还为员工提供情感支持--五分之一（20%）的人说他们在某些情况下充当治疗师或最好的朋友。
“令人备受鼓舞的是，决策者已经在考虑如何适应分布式办公安排未来的复杂性。更多设备的管理、影子 IT、与 VPN 和远程桌面协议相关的勒索软件和威胁的兴起等等，使得充分准备比以往任何时候都更加重要，因为我们正在迈向需要能够随时随地办公的世界，”Draaijer 补充道��。
“如今，安装正确的解决方案将为英国组织整体的健康发展带来长期利益，IT 负责人可以领先一步，在技术成为必然前做出明智的决策。”
方法
Splashtop与3GEM合作，在9月30日至10月7日期间对英国大、中、小型企业（250名以上员工）的1000名IT决策者进行调查。
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