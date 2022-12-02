Splashtop Remote无缝连接任何计算设备-现在增加了对Android和Windows的支持

现在，任何拥有平板电脑或智能手机的人，无论其操作系统如何，都可以从任何地方访问他们的PC内容、媒体和应用程序。

2011年1月6日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.，即时访问计算领域的全球领导者，今天宣布，除了目前对iOS客户端的支持外，还将使其广受欢迎的Splashtop远程桌面软件可用于Android和Windows客户端。 这种对客户端平台的扩大支持，使任何拥有安卓或Windows智能手机或平板电脑的人都能在旅途中访问他们的PC内容和应用程序，而不管移动设备的操作系统如何。

"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："Splashtop正在建设'通往任何地方的桥梁'。 "当然，我们在这里讨论的是软件，而不是阿拉斯加的政治。 无论你是使用基于安卓系统的电子阅读器的消费者，还是使用iPhone、iPad或Windows平板电脑的企业，现在无论你在哪里，家里或办公室的PC上的一切都在你指尖上。 Splashtop Remote无缝连接了你所有的设备"。

Splashtop Remote允许用户毫不费力地通过移动设备远程访问和控制他们的电脑，如iPad、iPhone或基于Android的Dell Streak、三星Galaxy Tab或联想LePad，为跨设备的计算体验搭建桥梁。 第一次，用户可以享受到丰富的、互动的远程PC体验，包括完全实时的视频和音频。 通过Splashtop Remote，用户可以观看电影、听音乐、访问他们所有的文件和应用程序、远程玩PC和Flash游戏，甚至可以通过 "网络唤醒 "功能远程唤醒计算机。 Splashtop Remote为中文、法语、德语、意大利语、日语、韩语和西班牙语用户提供了本地化服务。

Splashtop Remote 现在可在 Apple App Store、iTunes 和 Android Market 上使用。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问：https://www.splashtop.com/remote。

关于Splashtop



如今，基于 Splashtop 的产品可在来自 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 等领先制造商的 4000 万台 PC 上使用。Splashtop 已获得许多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖和《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com

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