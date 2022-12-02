Splashtop Remote无缝连接任何计算设备-现在增加了对Android和Windows的支持
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现在，任何拥有平板电脑或智能手机的人，无论其操作系统如何，都可以从任何地方访问他们的PC内容、媒体和应用程序。
2011年1月6日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.，即时访问计算领域的全球领导者，今天宣布，除了目前对iOS客户端的支持外，还将使其广受欢迎的Splashtop远程桌面软件可用于Android和Windows客户端。 这种对客户端平台的扩大支持，使任何拥有安卓或Windows智能手机或平板电脑的人都能在旅途中访问他们的PC内容和应用程序，而不管移动设备的操作系统如何。
"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："Splashtop正在建设'通往任何地方的桥梁'。 "当然，我们在这里讨论的是软件，而不是阿拉斯加的政治。 无论你是使用基于安卓系统的电子阅读器的消费者，还是使用iPhone、iPad或Windows平板电脑的企业，现在无论你在哪里，家里或办公室的PC上的一切都在你指尖上。 Splashtop Remote无缝连接了你所有的设备"。
Splashtop Remote允许用户毫不费力地通过移动设备远程访问和控制他们的电脑，如iPad、iPhone或基于Android的Dell Streak、三星Galaxy Tab或联想LePad，为跨设备的计算体验搭建桥梁。 第一次，用户可以享受到丰富的、互动的远程PC体验，包括完全实时的视频和音频。 通过Splashtop Remote，用户可以观看电影、听音乐、访问他们所有的文件和应用程序、远程玩PC和Flash游戏，甚至可以通过 "网络唤醒 "功能远程唤醒计算机。 Splashtop Remote�为中文、法语、德语、意大利语、日语、韩语和西班牙语用户提供了本地化服务。
Splashtop Remote 现在可在 Apple App Store、iTunes 和 Android Market 上使用。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问：https://www.splashtop.com/remote。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速访问内容和应用。 Splashtop Remote被苹果公司认定为App Store上最畅销的产品之一，允许用户在远离电脑的情况下从智能手机或平板电脑上享受完整的电脑体验。 2007年首次推出的Splashtop OS产品是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。
如今，基于 Splashtop 的产品可在来自 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 等领先制造商的 4000 万台 PC 上使用。Splashtop 已获得许多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖和《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com
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