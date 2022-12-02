用于Windows 8的Splashtop远程桌面在Windows应用商店中启动

Splashtop是从Windows 8远程访问基于Windows的PC或Mac的最简单和最快速的方法。

2012年8月2日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。作为跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布Splashtop Remote Desktop for Windows 8 现已在Windows Store上市。 作为消费者预览版，Splashtop远程桌面的用户界面针对Windows 8的本地手势进行了优化，包括一个易于使用的拖放计算机收藏夹列表，以及滑动显示隐藏菜单的能力。

现在，Windows 8用户可以享受Splashtop远程桌面，还有700多万移动设备（从平板电脑到智能手机）的Splashtop用户，他们访问基于Windows的PC和Mac，远程运行应用程序，查看和编辑文件，观看高清电影，以高达每秒30帧的速度玩图形密集型游戏。

"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："通过Splashtop Remote Desktop for Windows 8，我们将继续履行我们的承诺，成为跨设备计算的行业领导者。 "Splashtop很高兴能与微软合作，为他们的用户提供最好的远程桌面体验，以提高个人生产力和商业应用。"

"微软公司Windows合作伙伴和开发者高级总监John Richards说："Splashtop是将现有应用重新设计成Metro风格应用的一个很好例子。"它利用了Windows 8的新功能，并提供了在任何外形尺寸的Windows 8设备上运行的体验。

Splashtop Remote Desktop for Windows 8通过Wi-Fi和3G/4G网络提供PC或Mac远程访问支持，具有完整的音频和视频。 在这个版本中，通过互联网访问计算机需要使用一个静态IP地址。

了解更多关于Splashtop远程桌面的信息，并从Windows商店下载：

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658 然后在运行Windows 7、Vista和XP（包括家庭高级版）或Windows 8 Release Preview，以及Mac OS X 10.6+（Mac用户需要雪豹或狮子）的PC或Mac上安装免费的Splashtop Streamer。

除了支持Windows 8之外，Splashtop还可用于iOS和Android设备。

关于 Splashtop Inc.

Splashtop 渴望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。

Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最畅销的应用程序。超过700万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而Splashtop附带了来自惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备。

信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop Bridging Cloud™确保了跨多个设备的可靠、安全和高性能的连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。

Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。

媒体联系。Splashtop公关团队

有用的链接：

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/streamer

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658