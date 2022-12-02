用于Windows 8的Splashtop远程桌面在Windows应用商店中启动
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop是从Windows 8远程访问基于Windows的PC或Mac的最简单和最快速的方法。
2012年8月2日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 在全球跨设备计算领域处于领先地位，该公司今天宣布，支持 Windows 8 系统的 Splashtop Remote Desktop 已在 Windows 商店上线。作为消费者预览版，Splashtop Remote Desktop 的用户界面针对 Windows 8 系统原生手势进行了优化，包括简单易用的拖放式计算机收藏夹列表以及滑动以显示隐藏菜单功能。
现在，Windows 8用户可以享受Splashtop远程桌面，还有700多万移动设备（从平板电脑到智能手机）的Splashtop用户，他们访问基于Windows的PC和Mac，远程运行应用程序，查看和编辑文件，观看高清电影，以高达每秒30帧的速度玩图形密集型游戏。
"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："通过Splashtop Remote Desktop for Windows 8，我们将继续履行我们的承诺，成为跨设备计算的行业领导者。 "Splashtop很高兴能与微软合作，为他们的用户提供最好的远程桌面体验，以提高个人生产力和商业应用。"
"微软公司Windows合作伙伴和开发者高级总监John Richards说："Splashtop是将现有应用重新设计成Metro风格应用的一个很好例子。"它利用了Windows 8的新功能，并提供了在任何外形尺寸的Windows 8设备上运行的体验。
Splashtop Remote Desktop for Windows 8通过Wi-Fi和3G/4G网络提供PC或Mac远程访问支持，具有完整的音频和视频。 在这个版本中，通过互联网访问计算机需�要使用一个静态IP地址。
然后在个人电脑或 Mac 上安装免费版 Splashtop Streamer，支持的系统包括 Windows 7、Vista 和 XP（包括家庭高级版）或 Windows 8 发行版预览以及 Mac OS X 10.6+（Mac 用户需要 Snow Leopard 或 Lion）。
除了支持Windows 8之外，Splashtop还可用于iOS和Android设备。
关于 Splashtop Inc.
Splashtop 渴望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最畅销的应用程序。超过700万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而Splashtop附带了来自惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备。
信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop Bridging Cloud™确保了跨多个设备的可靠、安全和高性能的连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。
Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
媒体联系。
Splashtop公关团队
有用链接：
Splashtop 主页：https://www.splashtop.cn
Splashtop Streamer：https://www.splashtop.cn/streamer