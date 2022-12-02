用于NVIDIA Tegra 3四核处理器的Splashtop远程桌面HD达到创纪录的性能
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针对 Tegra 3 进行了优化的 Splashtop Remote Desktop HD 能够提供每秒 60 帧以上以及不到 40 毫秒的延迟，从而提供出色的游戏和高清视频体验
2011年12月19日 - 加州圣何塞 - 跨设备计算领域的全球领导者Splashtop公司今天宣布，其获奖的Splashtop远程桌面HD应用程序已针对NVIDIA® Tegra® 3四核移动处理器进行了全面优化，可提供超高性能的游戏和高清视频体验。 Splashtop远程桌面使用户能够以完整的音频和高清视频远程访问PC或Mac，并支持3D互动游戏。
根据 Splashtop 的基准，运行含 Tegra 3 的 Splashtop Remote Desktop HD 的平板电脑可以实现每秒 60 帧以上的速度和不到 40 毫秒的延迟，为用户提供卓越的游戏和高清观看体验，并在业界树立了新的性能标杆。根据 NVIDIA 的说法，Tegra 3 的性能是其双核前代产品的五倍，功耗更低，电池寿命更长。
NVIDIA 高级内容开发经理 Chris Pedersen 表示：“与 Splashtop 紧密合作，在 Tegra 3 上为平板电脑和其他设备提供性能最高的远程桌面解决方案，是一件非常棒的事。”NVIDIA 和 Splashtop 一直追求超越性能极限，而 Splashtop 远程桌面展示了两家公司的能力。”
“借助 Splashtop Remote Desktop，用户可以随身携带平板电脑到任何地方，而无需随身携带 PC。他们将享受尖叫的快速远程游戏体验，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“通过利用最新的 Tegra 3 四核处理器，Splashtop 将您带入一个新的高度。游戏玩家和非游戏玩家都将获得惊喜。”
此高性能�版本的 Splashtop Remote Desktop HD 将在所有运行 Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 的采用 Tegra 3 技术的平板电脑上使用，例如更新到 Android 4.0 的 ASUS Eee Pad Transformer Prime。
关于 Splashtop远程桌面
Splashtop 远程桌面消除了在设备之间传输、转换或同步文件和多媒体的需求。可以轻松访问重要的工作文件和 Office 应用程序，例如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word。也可以远程欣赏个人娱乐内容，包括电影、音乐、照片甚至 3D 游戏。Splashtop 远程桌面用户可以通过 Internet 或 LAN 连接设备。
关于 Splashtop
Splashtop 希望通过提供一流的跨设备计算体验（桥接平板电脑、电话、计算机和电视）来触及人们的生活。Splashtop 的产品搭载到来自 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Intel 和其他合作伙伴的超过 1 亿台设备上。Splashtop Remote Desktop、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHound 等是 Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog 和 Amazon Appstore for Android 上 60 多个国家/地区最畅销的应用，以高性能满足数百万移动用户，随时随地以交互方式访问他们喜欢的应用程序、媒体内容和文件。
对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。
Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多享有声望的奖项 -《电脑世界》“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”。Splashtop 的总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有团队。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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