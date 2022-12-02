捆绑在Toshiba AT200平板电脑上的Splashtop远程桌面HD在某些地区可用
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特定地区的 AT200 平板电脑用户现在可以将移动设备与 Splashtop Remote Desktop 桥接，以访问 PC 上的文件和内容
2011年3月20日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc ，跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布其获奖的Splashtop Remote Desktop HD预装在东芝AT200平板电脑上（部分地区可能使用不同的型号名称），将在亚太地区、加拿大和欧洲上市。
通过预先捆绑的 Splashtop Remote Desktop HD，选定区域的 AT200 平板电脑用户现在可以远程访问 PC 上的文件和内容，包括完整的音频和视频，从而为家庭娱乐中心或办公室创建自己的个人 cloud。
“已预捆绑 Splashtop Remote 的平板电脑是在途中访问 PC 的理想方式。展望未来，我们预计将有更多的东芝平板电脑和 PC 预加载 Splashtop Remote Desktop 应用程序，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说。现在，无论何时何地，您都可以查看照片或视频、听音乐或访问和编辑文件。平板电脑上的 Splashtop Remote Desktop 让您的个人云触手可及。”
Splashtop Remote Desktop HD在Google Play上的零售价为9.99美元，Splashtop Remote Desktop的价格为4.99美元。已与Toshiba AT200平板电脑预先捆绑在一起，供最终用户每次试用5分钟。
要在平板电脑上使用 Splashtop Remote Desktop 应用程序，必须将其连接到运行 Splashtop Streamer 软件的 PC。许多 Toshiba PC 捆绑了 Splashtop Streamer，可从https://www.splashtop.com/streamer免费获得。
关于 Splashtop远程桌面
Splashtop远程桌面解决了在设备之间传输，转换或同步文件和多媒体的需求。重要的工作文件和Office应用程序（例如Outlook，PowerPoint，Excel和Word）都可以轻松访问。也可以远程欣赏个人娱乐内容，包括电影，音乐，照片甚至3D游戏。 Splashtop远程桌面用户可以通过Internet或LAN连接设备。
关于 Splashtop
Splashtop 希望通过提供一流的跨设备计算体验（桥接平板电脑、电话、计算机和电视）来触及人们的生活。Splashtop 的产品已搭载在惠普、联想、戴尔、宏碁、索尼、华硕、英特尔和其他合作伙伴的 1 多亿台设备上。Splashtop Remote Desktop、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHound 等在 60 多个国家/地区的 Apple App Store、Google Play、HP App Catalog、BlackBerry App World 和 Amazon Appstore for Android 中是最畅销的应用程序，让数以百万计的移动用户随时随地以高性能、交互式的方式访问他们最喜爱的应用、媒体内容和文件。
对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。
Splashtop 产品在用户中获得了很高的评价，并获得了许多久负盛名的奖项 -《电脑世界》“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖和《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”和“2012 年 CES 最佳”。Splashtop 总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有团队。有关更多信息，请访问https://www.splashtop.com。
实用链接:
Splashtop Home:https://www.splashtop.com
Splashtop Remote Desktop:https://www.splashtop.com/remote