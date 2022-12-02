Splashtop Remote Desktop HD是HP TouchPad上最畅销的应用程序
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现在，通过易于使用的应用程序从 HP TouchPad 连接到 PC 和 Mac，以访问文件和应用程序，从而为 WebOS 智能手机添加现有的 Splashtop 远程桌面解决方案
2011年10月10日--加利福尼亚州圣何塞-- 跨设备计算领域的全球领导者Splashtop Inc.刚刚宣布推出Splashtop® Remote Desktop HD for HP TouchPad，为从HP TouchPad到PC或Mac的远程访问提供了简单、一键式的解决方案，并支持全音频和高清视频。 在惠普TouchPad粉丝的高度期待下，Splashtop Remote Desktop HD现已成为惠普应用目录中最畅销的应用，受到惠普TouchPad用户的赞誉。
除了新的惠普TouchPad远程桌面解决方案外，Splashtop目前还支持惠普Pre 2和惠普Pre Plus智能手机的HP webOS。 Splashtop远程桌面使数以百万计的移动设备，从平板电脑到智能手机，都能远程访问PC和Mac。
“ Splashtop倾听了我们的拥护者，他们为HP TouchPad的Splashtop Remote Desktop HD喝彩。我们很荣幸能成为TouchPad最早的远程桌面应用程序之一，” Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说。 “我们对支持HP webOS的持续承诺是实现我们的愿景以桥接全球数十亿台设备的又一个重要里程碑。”
惠普webOS开发人员和应用程序营销总监Gloria Gavin说：“我们的开发社区已经证明了对webOS的强大支持，并继续为Touchpad用户提供出色的体验。 “ Splashtop的用于HP TouchPad的Remote Desktop HD应用程序是webOS应用程序生态系统中可用的高性能应用程序的绝佳示例。”
惠普TouchPad的Splashtop Remote Desktop HD可以在有限的��时间内以4.99美元的价格从惠普应用目录下载。
有了Splashtop Remote Desktop HD，HP TouchPad用户现在可以。
用直观的触摸控制和熟悉的webOS手势完全控制PC或Mac，以远程访问文件并与应用程序互动
使用微软办公室文件（Word、Excel或PowerPoint）和微软Outlook工作
访问iPhoto、Quicken、Keynote和其他webOS上没有的应用程序
观看视频（Hulu、Netflix、DVD）和播放存储在他们电脑中的音乐，无论是iTunes、Windows Media Player还是其他格式的音乐。
访问IE、Firefox、Chrome和Safari浏览器的书签、喜爱的插件和扩展程序
通过Wi-Fi和3G/4G网络连接到PC或Mac上
利用网络唤醒功能节省能源
Splashtop远程桌面消除了在设备间传输、转换或同步文件和多媒体的需要。 重要的工作文件和办公应用程序，如Outlook、PowerPoint、Excel和Word，都可以通过这个新应用程序轻松访问。 用于个人娱乐的内容，包括电影、音乐、照片，甚至3D游戏，也可以远程观看。 只需带着你的移动设备、智能手机、平板电脑、笔记本或超极本去任何地方，并且仍然可以完全访问安装了Splashtop Streamer的PC或Mac。
Splashtop远程桌面由两个组件组成。
在客户端设备上运行的Splashtop远程桌面 应用程序，支持iOS、Android、webOS、Windows和Mac OS。
免费的Splashtop Streamer 软件，可在任何安装有Windows 7、Vista、XP或Mac OS X 10.6或更高版本的电脑上运行。
关于 Splashtop
Splashtop Inc.是跨设备计算领域的全球领导者，成立于2006年，目标是使世界各地的人们能够跨设备和云快速访问内容和应用程序。 Splashtop的旗舰产品Splashtop远程桌面是苹果应用商店和安卓市场的畅销产品，允许用户从移动设备和PC上享受完整的计算机体验。
如今，基于 Splashtop 的产品可在 7,000 多万台 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 的 PC 和移动设备上使用。Splashtop 荣获诸多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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有用的链接 。
Splashtop 首页：https://www.splashtop.cn
Splashtop PC 和 Mac Streamer：https://www.splashtop.com/streamer