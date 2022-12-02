Splashtop远程桌面击败了愤怒的小鸟！

易于使用的应用程序已经在两个国家/地区打破吉尼斯世界纪录

2011年5月19日--加利福尼亚州圣何塞--Splashtop®公司是即时访问计算领域的全球领导者，他们的付费远程桌面iPad应用在澳大利亚和新西兰击败了新的吉尼斯世界纪录®保持者 、 愤怒的小鸟 ，成为本周iPad应用总榜首，创造了令人瞩目的新纪录。

自 2010 年 9 月推出以来，Splashtop Remote Desktop 使用量攀升，在 15 个国家/地区的付费 iPad 应用程序中占据帮手，在 40 个国家/地区属于排名第一的 iPad 商务应用。请注意，排名情况受到监控，并且经常每小时更改一次。

来源：APPlyzer

“如果您认为击败 愤怒的小鸟 没什么大不了的话，那去问问孩子们吧！”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“好吧，说真的，我们真的不是想和《 愤怒的小鸟》 一较高下。实际上，Splashtop 是游戏的绝佳推动者。”尽管 Splashtop 的 Remote Desktop 被归类为商业应用，但该公司很快指出，不少硬核游戏玩家正在使用它在其 iPad 上玩图形密集型 PC 游戏，例如 《魔兽世界》 。谁知道它实际上是乔装的革命性游戏应用？

正如 TouchArcade 的博客作者 Brian Johnson 在他最近的评论中指出的那样：“Splashtop 基本上是 PC 上所发生事情的 1:1 表示，并且完全可以在上面玩游戏！”最后，一个游戏应用可以满足两个阵营要求 - 普通休闲游戏玩家，他们越来越多地转向移动设备来玩快速游戏（例如 CityVille）来打发时间；认真的游戏玩家，他们希望获得更丰富、更深入的游戏体验。

Splashtop 远程连接到任何 Windows 7、Windows Vista、Windows XP 或 Mac OS X 10.6 或更高操作系统。Splashtop Remote 包含两个组件：分别在移动设备和计算机上运行的应用程序。智能手机或平板电脑通过任何网络连接到计算机。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问：https://www.splashtop.com/remote。

关于Splashtop



如今，基于 Splashtop 的产品可在宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼 等领先制造商的 6000 多万台 PC 上使用。Splashtop 荣获许多奖项，包括 PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，以及《Laptop Magazine》杂志的“2011 年 CES 最佳展品”。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。

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