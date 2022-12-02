Splashtop远程桌面击败了愤怒的小鸟！
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易于使用的应用程序已经在两个国家/地区打破吉尼斯世界纪录
2011年5月19日--加利福尼亚州圣何塞--Splashtop®公司是即时访问计算领域的全球领导者，他们的付费远程桌面iPad应用在澳大利亚和新西兰击败了新的吉尼斯世界纪录®保持者 、愤怒的小鸟 ，成为本周iPad应用总榜首，创造了令人瞩目的新纪录。
自 2010 年 9 月推出以来，Splashtop Remote Desktop 使用量攀升，在 15 个国家/地区的付费 iPad 应用程序中占据帮手，在 40 个国家/地区属于排名第一的 iPad 商务应用。请注意，排名情况受到监控，并且经常每小时更改一次。
来源：APPlyzer
“如果您认为击败愤怒的小鸟没什么大不了的话，那去问问孩子们吧！”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“好吧，说真的，我们真的不是想和《 愤怒的小鸟》一较高下。实际上，Splashtop 是游戏的绝佳推动者。”尽管 Splashtop 的 Remote Desktop 被归类为商业应用，但该公司很快指出，不少硬核游戏玩家正在使用它在其 iPad 上玩图形密集型 PC 游戏，例如《魔兽世界》。谁知道它实际上是乔装的革命性游戏应用？
正如 TouchArcade 的博��客作者 Brian Johnson 在他最近的评论中指出的那样：“Splashtop 基本上是 PC 上所发生事情的 1:1 表示，并且完全可以在上面玩游戏！”最后，一个游戏应用可以满足两个阵营要求 - 普通休闲游戏玩家，他们越来越多地转向移动设备来玩快速游戏（例如 CityVille）来打发时间；认真的游戏玩家，他们希望获得更丰富、更深入的游戏体验。
Splashtop 远程连接到任何 Windows 7、Windows Vista、Windows XP 或 Mac OS X 10.6 或更高操作系统。Splashtop Remote 包含两个组件：分别在移动设备和计算机上运行的应用程序。智能手机或平板电脑通过任何网络连接到计算机。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问：https://www.splashtop.com/remote。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速访问内容和应用。 2007年首次推出的Splashtop OS产品是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop远程桌面是苹果应用商店的畅销产品，允许用户在远离个人电脑的情况下，通过智能手机或平板电脑享受完整的电脑体验。 该应用程序现在可以在苹果应用商店、iTunes、安卓市场和webOS应用商店中使用。
如今，基于 Splashtop 的产品可在宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼 等领先制造商的 6000 多万台 PC 上使用。Splashtop 荣获许多奖项，包括 PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，以及《Laptop Magazine》杂志的“2011 年 CES 最佳展品”。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和�台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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