Splashtop Remote 在四个国家中排名第一的付费iPad应用程序
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Splashtop Remote 成为首个 iPad 远程应用，可提供完整的 Windows 体验（包括视频和音频），在推出的前两个月迅猛增长
2010年10月20日--加利福尼亚州圣何塞 - 即时计算领域的全球领导者Splashtop Inc今天宣布，其最新的应用程序Splashtop Remote for iPad在iPad应用程序市场上取得了积极的领先地位。 在付费应用中，Splashtop Remote已经在四个国家的所有应用类别中占据了领先地位。澳大利亚、日本、韩国和英国。 此外，Splashtop Remote在加拿大和中国的iPad付费应用中占据了第二位，并在美国的付费商业应用中排名第一。
“移动计算领域迅速发展，个人云的兴起，再加上移动和非 PC 设备的普及，这些因素促使计算体验变得更加灵活、更加分散。”Splashtop Remote 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说道。“Splashtop Remote 是第一款跨设备有效实现计算体验的产品，用户对此颇感兴奋。这款应用程序的空前增长也表明用户对跨多种设备移动访问其个人内容和应用程序的需求。”
在业务应用程序类别中，Splashtop Remote 已经处于全球领先地位。该应用程序在 10 个国家/地区中排名第一，包括澳大利亚、加拿大、中国、香港地区、日本、韩国、波兰、台湾地区、英国和美国。Splashtop Remote 还是德国排名第三的业务应用程序。
Splashtop Remote 用户正在利用该应用程序处理各类事宜，从生产力和教育应用程序到电影和视频游戏均涵盖在内。该产品的常见用途包括访问基于 Flash 的 Web 内��容、Microsoft Office 应用程序（例如 Outlook 或 PowerPoint），以及访问家庭网络上的媒体内容。
关于 Splashtop Remote
Splashtop Remote 允许用户轻松访问和控制其 PC，通过 iPad 远程体验 Windows，从而跨设备实现计算体验。用户首次可以享受丰富且交互式的远程 PC 体验，包括全实时视频和音频功能。借助 Splashtop Remote，用户可以观看电影、听音乐、访问所有 Windows 文件和应用程序，甚至远程玩 PC 和 Flash 游戏。iPad 的 Splashtop Remote 现已在 Apple App Store 中提供。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问：https://www.splashtop.com/remote
关于 Splashtop Inc.
Splashtop Inc.（前身为DeviceVM, Inc.）是一家私营软件公司，被道琼斯选为最值得关注的50家公司之一。 Splashtop公司总部设在硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。 凭借其获奖的Splashtop系列产品，该公司正在改善每天的计算体验，为用户提供快速和便利的信息访问。 2007年首次推出的旗舰产品Splashtop是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网。 Splashtop Remote允许用户在远离PC的情况下，从他们的iPad或其他移动设备上享受完整的Windows体验。
Splashtop 产品目前已在宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼等领先制造商的 4000 多万台 PC 上搭载。自 2007 年 10 月首次亮相以来，Splashtop 赢得了无数奖项，包括 PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，《LAPTOP》杂志的“2010 年 CES 最佳展品”奖。Splashtop 总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com
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