Splashtop远程浏览器为iPad用户启用Internet Explorer，Firefox和Chrome
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应用程序让iPad用户通过连接PC上的浏览器上网
2011年4月28日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.，即时访问计算领域的全球领导者，今天发布了Splashtop®远程浏览器。 该应用程序允许iPad用户使用其主电脑上的默认浏览器--Microsoft® Internet Explorer®、Mozilla Firefox或Google Chrome--浏览网页。 它按原样支持所有的插件、书签和存储在电脑端浏览器中的数据。
Splashtop远程浏览器提供了比现在的移动设备浏览器更多的优势。 由于该应用程序运行你的个人电脑的全功能浏览器，它自然有一个熟悉的界面，并包含你所有的插件，包括Adobe® Flash®和Microsoft® Silverlight™，存储的登录凭证，书签和表格数据。
Splashtop远程浏览器启用的新的移动使用类型包括。
在线媒体消费 - 从iPad上你可以访问熟悉的在线音乐、视频和广播网站，并像在PC上一样享受内容，无论这些网站是否支持iPad。 根据Forrester研究公司2011年3月的报告《平板电脑媒体应用的最佳实践》，58%的iPad用户使用他们的平板电脑观看视频。
基于浏览器的游戏 - 你甚至可以用Touch从iPad上玩你最喜欢的使用Flash或Shockwave的游戏!
方便的网上购物 --由电脑浏览器存储的送货地址、登录和密码以及信用卡号码不需要在iPad键盘上重新输入。
"在移动网络浏览器的世界里，所有的路都不是通向罗马的。 Splashtop的首席执行官马克-李（Mark Lee）说："有些浏览器让你在Timbuktu的地方干着急。 "使用Splashtop远程浏览器，你可以去任何你的PC浏览器可以带你的地方--没有Flash限制或插件不兼容。 所有这些都来自iPad。"
用于iPad的Splashtop远程浏览器可从苹果应用商店免费获得，并限制在5分钟的时间内。 它目前支持通过基于Windows的计算机进行浏览。 对Mac OS的支持正在开发中。 消费者可以花4.99美元升级到完整的、无限制的Splashtop远程桌面应用程序。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速访问内容和应用。 2007年首次推出的Splashtop OS产品是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop远程桌面是苹果应用商店的畅销产品，允许用户在远离个人电脑的情况下，通过智能手机或平板电脑享受完整的电脑体验。 该应用程序现在可以在苹果应用商店、iTunes和安卓市场上使用。
如今，已有6000多万台个人电脑在使用 Splashtop 产品，包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG、索尼等行业领先的制造商。Splashtop 荣获许多奖项，包括《电脑世界》颁发的的“最具创新性产品”奖、《大众科学》的“最佳创意”奖，以及《笔记本电脑》杂志的“2011年 CES 最佳展品”奖。Splashtop 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北均设有办事处。有关更多信息，请访问网站 https://www.splashtop.cn。
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