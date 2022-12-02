Splashtop发布了Splashtop Pro –用于BlackBerry PlayBook的企业应用程序

借助 Splashtop Pro，IT 部门可以在三十分钟内移动化使用 BlackBerry PlayBook 平板电脑的员工

2012年5月10日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。作为跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布推出Splashtop Pro ，支持BlackBerry® PlayBook™平板电脑。 Splashtop Pro是为企业IT部门、服务提供商和系统集成商设计的，以便用平板电脑实现移动工作。 Splashtop Pro是部署黑莓PlayBook平板电脑的企业IT界备受期待的应用程序，它是继Splashtop Remote Desktop HD之后的又一成功之作，后者是PlayBook的最畅销的应用程序。

借助 Splashtop Pro，IT 可以通过易于使用的基于云的 Web 控制台安全地管理和监控设备。现在，IT 部门可以部署和设置策略，使移动员工可以利用个人、私有和公共云，无论它们是在实体机还是虚拟机上运行。

“RIM 专注于赢得企业，而 Splashtop Pro 是支持 PlayBook 成功实现目标的完美应用。”Splashtop 首席执行官兼及合创始人 Mark Lee 说，“员工可以随身携带 PlayBook，可以安全地远程访问其计算机上的所有应用程序和文件。”

Splashtop 针对 BlackBerry PlayBook 开发了一些领先的应用程序，其中包括当今 App World 中最受欢迎的业务应用程序之一。我们很高兴 Splashtop 将 Splashtop Pro 引入 PlayBook，”全球联盟和业务开发副总裁 Martyn Mallick说，“Splashtop Pro 和 Blackberry PlayBook 是强强联合，将远程桌面控制带给了企业。”

使用Splashtop Pro ，IT管理员可以。

* 在不改变基础设施的情况下，在企业中轻松部署平板电脑

* 通过一个简单的基于Web的管理控制台集中管理移动设备和计算机的连接

* 为计算机分组以实现共享访问

* 监控连接历史

* 获得优先支持

借助 Splashtop Pro，员工可以通过使用平板电脑共享公司的硬件和软件资源，从而实现流动和更高生产力。Splashtop Pro 无需在设备之间传输、转换或同步文件和多媒体。可轻松访问重要的工作文件和办公室应用程序（如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word）以及用于演示的视频、音乐和照片。

Splashtop Pro 适用于各种业务场景；例如：

* 需要访问公司内部CRM系统或其他定价和库存信息的现场销售代表

* 在家工作的电信员希望通过VPN远程进入办公室电脑

* 寻求轻松访问病人EMR以互动方式解释调查结果的医疗专业人士

* 使用移动设备输入订单的餐厅经理

IT管理员可以注册一个支持5-25个用户的Splashtop专业账户，网址是https://www.splashtop.com/pro 免费的，前三十天。

Splashtop Pro 由两个组件组成：

在黑莓PlayBook上运行的Splashtop Pro应用程序

免费的Splashtop流媒体软件，可在任何装有Windows 7、Vista、XP的电脑上运行。

观看Splashtop Pro视频：http://youtu.be/y694AePJjG8

关于 Splashtop Inc.

Splashtop 希望通过提供一流的远程桌面体验（桥接平板电脑、电话、计算机和电视）来触及人们的生活。Splashtop 技术使消费者和企业用户可以随时随地对他们喜欢的应用程序、媒体内容和文件进行高性能、安全、交互式的访问。

Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最畅销的应用程序。超过600万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而Splashtop附带了来自惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备。

信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop桥接云确保跨多个设备的可靠、安全和高性能连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。

Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。

媒体联系： Splashtop公关团队

有用的链接：

https://www.splashtop.com

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