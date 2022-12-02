Splashtop发布Splashtop Pro商业版
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Splashtop Pro使IT和服务提供商能够在30分钟内调动员工的力量
2011年11月1日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.，跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布推出Splashtop Pro ，该产品专为企业IT、服务提供商和系统集成商设计，可利用平板电脑实现移动办公。 今天，Splashtop移动应用程序被500多万平板电脑和智能手机用户所喜爱，可以远程访问PC和Mac应用程序以及具有完整音频和高清视频的文件。
通过Splashtop Pro ，IT部门可以通过一个易于使用的基于云的网络控制台安全地管理和监控这些设备。 现在，IT部门可以部署和设置政策，使移动工作团队能够利用个人、私人和/或公共云，无论它们是在物理或虚拟机上运行。
"Splashtop Pro是启用移动劳动力的最快方式。 Splashtop的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："在30分钟内，公司的员工就可以使用移动平板电脑，完全访问他们电脑上的应用程序和文件。 "我们很高兴能把消费者应用程序的便利性带到企业的IT世界，同时支持IT部门集中控制和管理设备之间的安全连接"。
通过 Splashtop Pro，IT 管理员可以：
在不改变基础设施的情况下，轻松地在组织中部署平板电脑
实现从移动设备安全访问企业计算机上的应用程序、文件和内容
通过一个简单的基于网络的管理控制台，集中管理移动设备和计算机的连接。
管理用户权限
将计算机分组，以便共享访问
根据连接类型和时间等策略来管理连接
监控连接历史
管理更新
获得优先支持
借助 Splashtop Pro，员工可以使用平板电脑共享公司的硬件和软件资源，从而实现移动办公并提高生产力。有了 Splashtop Pro，就不再需要在不同设备间传输、转换或同步文件和多媒体。可轻松访问重要的工作文件和办公室应用程序（如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word）以及用于演示的视频、音乐和照片。
Splashtop Pro 适用于多种业务场景，例如：
需要访问其公司内部CRM系统或其他定价和库存信息的现场销售代表
希望在不回办公室的情况下调整自己的时间表的房地产经纪人
在家工作的远程工作者，通过VPN远程进入办公室的电脑
希望在展示时给客户留下深刻印象的设计师们
希望轻松访问患者 EMR 以交互式解释诊断结果的医疗保健专业人员
与分支机构共享营销或其他有用信息的特许经营权所有人
餐厅经理使用移动设备输入订单
关于 Splashtop
Splashtop Inc.是跨设备计算领域的全球领导者，成立于2006年，目标是使世界各地的人们能够跨设备和云快速访问内容和应用程序。 Splashtop的旗舰产品Splashtop远程桌面是苹果应用商店和安卓市场的畅销产品，允许用户从移动设备和PC上享受完整的计算机体验。
如今，基于 Splashtop 的产品可在 7,000 多万台 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 的 PC 和移动设备上使用。Splashtop 荣获诸多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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Splashtop 主页：https://www.splashtop.com
Splashtop Pro：https://www.splashtop.com/pro